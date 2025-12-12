Любопитно

Наричат го "Илон Мъск на Средновековието": Кой е Якоб Фугер

Германският предприемач Якоб Фугер, живял преди 500 години в баварския Аугсбург, е определян като най-богатия човек на своето време

12 декември 2025, 10:24
Наричат го "Илон Мъск на Средновековието": Кой е Якоб Фугер
Източник: gettyimages

Т ой е изпреварил времето си: дърпа конците в политиката, ръководи могъща империя, "създава" крале, финансира войни. Наричат го "Илон Мъск на Средновековието", съобщи Deutsche Welle.

Кой е Якоб Фугер, живял преди пет века в баварския Аугсбург?

Германският предприемач Якоб Фугер, живял преди 500 години в баварския Аугсбург, е определян като най-богатия човек на своето време. Но дали Фугер, за когото се знае, че е имал силно влияние върху крале, императори и папи, е бил толкова богат, колкото днешните супербогаташи Илон Мъск, Марк Зукърбърг или Бил Гейтс? И как е успял да натрупа такова богатство по онова време?

Според Александър Ербграф Фугер-Бабенхаузен, потомък на Фугер и председател на фондациите, носещи неговото име, Якоб Фугер е бил човек, който е работил много и е бил изключително упорит и дисциплиниран.

Търговецът от Аугсбург е бил толкова богат, че още приживе е бил наричан Якоб Богатия - смятан е за един от най-богатите хора в световната история. Американски историк оценява състоянието му на около 400 милиарда долара в днешни пари.

В наши дни само един човек има повече от него: Илон Мъск, чието състояние през 2025 г. се оценява на около 500 милиарда долара. Но ако го измерваме през брутния вътрешен продукт (БВП), богатството на Якоб Фугер е съставлявало около 10 процента от БВП на Европа по негово време, докато това на Илон Мъск днес се равнява на около 1,7 процента от БВП на САЩ.

Разбира се, сравненията за период от 500 години са много трудни от научна гледна точка, защото днес живеем в напълно различен свят. Но в историческия контекст Фугер може да бъде определен като най-богатия човек на своето време.

Как забогатява Якоб Фугер?

Якоб Фугер е роден през 1459 г. в Аугсбург, Бавария. Тогава градът е бил важен център на текстилната промишленост. Още дядото на Якоб е успял да натрупа солидно богатство като търговец на едро на платове.

Младият Якоб е изпратен на обучение във Венеция и показва изключителен талант в търговията и банковото дело. След завръщането му Якоб и неговите братя Улрих и Георг започват да отпускат огромни заеми от своето състояние на хора от аристокрацията, в т.ч. и на крал Максимилиан Първи.

За да компенсира поне отчасти заетите пари, Максимилиан Първи му дава правото да експлоатира мините - да добива или да възлага на други да добиват благородни метали и да ги изкупува на по-ниска от пазарната цена.

Embed from Getty Images

Но това е само началото: Якоб Фугер вижда в тази дейност много по-голям потенциал и инвестира в пълна модернизация на минното дело и свързаната с него инфраструктура. По този начин той може да добива значително по-големи количества сребро и мед - и печели от продажбата им невиждано дотогава състояние. С новата технология в минното дело той на практика създава монопол.

Якоб Фугер разширява дейността си, като създава и добре организирана мрежа от търговски центрове в цяла Европа. Започва да търгува не само със сребро и мед, но и с подправки, които внася от Индия и Америка. Използва техния превоз за предаване на съобщения и така създава комуникационна мрежа, която му носи много предимства.

"При Якоб Фугер възниква редовна бизнес кореспонденция между търговските центрове и Аугсбург, където информацията постъпва, събира се и се оценява въз основа на данните, които изпращат и други източници - включително по въпроси, които на пръв поглед не засягат пряко бизнеса му, например за здравословното състояние на папата", обяснява проф. Дитмар Ширснер от архива "Фугерай".

Якоб Фугер финансира и църквата. И тъй като папа Лъв X му дължи пари, Якоб Фугер получава дял от печалбите от търговията с индулгенции. А с парите си направлява политиката в цяла Европа.

"При днешната политическа реалност е много по-трудно един човек да има толкова силно пряко влияние, защото имаме друга медийна среда, друга информационна политика, както и критична общественост", посочва в тази връзка историкът Борис Гелен.

Колонията "Фугерай"

В Аугсбург Якоб Фугер построява прочутата колония "Фугерай" - най-старото социално селище в света. И днес, 500 години след неговата смърт, в комплекса живеят социално слаби хора, които продължават да плащат същия наем, колкото е бил и по времето на Фугер - един рейнски гулден за цяла година. Толкова е била тогава седмичната заплата на един работник. Днес това се равнява на 88 евроцента, които 150-те жители на "Фугерай" плащат за цяла година наем.

Фондацията, която стопанисва селището, се управлява от семейство Фугер. Наследниците на богатия търговец от Аугсбург ръководят и останалите фондации на фамилията. Тъй като в брака на Якоб Фугер не се раждат деца, в завещанието си той определя за наследник своя племенник Антон. Но какво се е случило с богатството на Фугер?

"След Трийсетгодишната война семейният съвет, който тогава е отговарял за фондацията, осъзнава, че ликвидният капитал като основа за финансиране крие рискове и затова решава да използва средствата за придобиване на земи и имоти", обяснява Александър Ербграф Фугер-Бабенхаузен, председател на фондациите на Фугер.

Но има нещо по-важно от парите: да бъдеш известен и ценен цели 500 години след смъртта си - днес това е трудно да се купи дори с много пари.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Якоб Фугер Най богатият човек Средновековие Предприемач Финансист Минно дело Търговия Аугсбург Фугерай Политическо влияние
Последвайте ни

По темата

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Задържаха началника на столичното Пето РПУ

Задържаха началника на столичното Пето РПУ

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Тръмп иска още 4 страни да напуснат ЕС след Брекзит

Тръмп иска още 4 страни да напуснат ЕС след Брекзит

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

pariteni.bg
Коледен подарък от Volvo: дебют на електрическия ES90 у нас

Коледен подарък от Volvo: дебют на електрическия ES90 у нас

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 3 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

,

Банката на Русия заплаши с правни действия заради замразените руски активи

Свят Преди 35 минути

В отговор на това говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "никой не иска да споделя отговорност с Белгия за евентуалното изземване на руски активи".

Рисковете от забавен бюджет: Процедура, практика и исторически примери в България

Рисковете от забавен бюджет: Процедура, практика и исторически примери в България

България Преди 1 час

Държавата продължава да работи по временни правила, но забавянето на бюджета носи фискални и социални предизвикателства

<p>Кое първо &ndash; плюсът или минусът</p>

Как правилно да свържем кабелите за подаване на ток към изтощен акумулатор

Технологии Преди 1 час

Стартирането на кола с кабели се предполага, че е бързо и лесно – просто свързвате кабелите и я стартирате. Но при съвременните автомобили, една грешка може да доведе до скъпи последици. Ето стъпките, които трябва да предприемете.

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Свят Преди 1 час

"Спестяванията ми, бъдещето ми и резултатите от години на жертви изчезнаха", каза една от жертвите

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

България Преди 1 час

Мъж с електрошок заплаши с убийство управител на бар в Пловдив

Мъж с електрошок заплаши с убийство управител на бар в Пловдив

България Преди 2 часа

Клиентът на бара е размахвал електрошок и извикал: "Ще го убия този управител"

"Възраждане" внася искане за отлагане с една година на влизането на България в еврозоната

"Възраждане" внася искане за отлагане с една година на влизането на България в еврозоната

България Преди 2 часа

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов потвърди, че ще гласуват "за" оставката на премиера Росен Желязков

Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора

Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора

България Преди 2 часа

Ако не получат отговорите на въпросите, ще си влязат в ролята на синдикати и на политиците ще „им се стори доста тясно“, каза участник в акцията

<p>Половината израелци против помилване на Нетаняху</p>

Проучване: Половината израелци са против помилването на Нетаняху

Свят Преди 2 часа

Почти 56% от анкетираните заявиха, че смятат, че израелското правителство е "много или сравнително корумпирано"

Наводнения в щата Вашингтон, САЩ

Извънредно положение и евакуации в САЩ заради проливни дъждове

Свят Преди 3 часа

Около 100 000 жители в западната част на щата Вашингтон бяха подложени на евакуационни заповеди от „ниво 3“

Избират нов съдия, който да разследва главния прокурор

Избират нов съдия, който да разследва главния прокурор

България Преди 4 часа

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е поискал да присъства лично на избора

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Свят Преди 4 часа

Издадени са заповеди за евакуация за около 6000 души в град Муцу, префектура Аомори

Оставката в кадър: Финалът на кабинета "Желязков" в снимки

Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“

България Преди 4 часа

Оставката е депозирана и е първа точка в дневния ред на парламента в петък, съобщи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във включване в социалната мрежа Фейсбук

,

Статуя на „извънземно божество“ под земята взриви социалните мрежи

Любопитно Преди 5 часа

Кратко видео от Тамил Наду бързо се превърна в един от най-споделяните клипове онлайн

Свети Спиридон

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

България Преди 5 часа

Православната църква почита св. Спиридон

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg
1

Безсрочна забрана за улов на есетри

sinoptik.bg

Чефо и Ванеса от "Диви и красиви": Все така влюбени и щастливи в Полша

Edna.bg

Джей Зи с дъщеря си на мач на Lakers: 13-годишната Блу Айви е копие на Бионсе

Edna.bg

Нападател на Левски няма да играе на Купата на африканските нации

Gong.bg

Слот потвърди: Предстоят ми разговори със Салах, а след това ще видим...

Gong.bg

Задържаха началника и двама служители на Пето районно управление в София

Nova.bg

Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”

Nova.bg