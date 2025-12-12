Наричат го "Илон Мъск на Средновековието": Кой е Якоб Фугер

Т ой е изпреварил времето си: дърпа конците в политиката, ръководи могъща империя, "създава" крале, финансира войни. Наричат го "Илон Мъск на Средновековието", съобщи Deutsche Welle.

Кой е Якоб Фугер, живял преди пет века в баварския Аугсбург?

Германският предприемач Якоб Фугер, живял преди 500 години в баварския Аугсбург, е определян като най-богатия човек на своето време. Но дали Фугер, за когото се знае, че е имал силно влияние върху крале, императори и папи, е бил толкова богат, колкото днешните супербогаташи Илон Мъск, Марк Зукърбърг или Бил Гейтс? И как е успял да натрупа такова богатство по онова време?

Според Александър Ербграф Фугер-Бабенхаузен, потомък на Фугер и председател на фондациите, носещи неговото име, Якоб Фугер е бил човек, който е работил много и е бил изключително упорит и дисциплиниран.

Търговецът от Аугсбург е бил толкова богат, че още приживе е бил наричан Якоб Богатия - смятан е за един от най-богатите хора в световната история. Американски историк оценява състоянието му на около 400 милиарда долара в днешни пари.

В наши дни само един човек има повече от него: Илон Мъск, чието състояние през 2025 г. се оценява на около 500 милиарда долара. Но ако го измерваме през брутния вътрешен продукт (БВП), богатството на Якоб Фугер е съставлявало около 10 процента от БВП на Европа по негово време, докато това на Илон Мъск днес се равнява на около 1,7 процента от БВП на САЩ.

Разбира се, сравненията за период от 500 години са много трудни от научна гледна точка, защото днес живеем в напълно различен свят. Но в историческия контекст Фугер може да бъде определен като най-богатия човек на своето време.

Как забогатява Якоб Фугер?

Якоб Фугер е роден през 1459 г. в Аугсбург, Бавария. Тогава градът е бил важен център на текстилната промишленост. Още дядото на Якоб е успял да натрупа солидно богатство като търговец на едро на платове.

Младият Якоб е изпратен на обучение във Венеция и показва изключителен талант в търговията и банковото дело. След завръщането му Якоб и неговите братя Улрих и Георг започват да отпускат огромни заеми от своето състояние на хора от аристокрацията, в т.ч. и на крал Максимилиан Първи.

За да компенсира поне отчасти заетите пари, Максимилиан Първи му дава правото да експлоатира мините - да добива или да възлага на други да добиват благородни метали и да ги изкупува на по-ниска от пазарната цена.

Но това е само началото: Якоб Фугер вижда в тази дейност много по-голям потенциал и инвестира в пълна модернизация на минното дело и свързаната с него инфраструктура. По този начин той може да добива значително по-големи количества сребро и мед - и печели от продажбата им невиждано дотогава състояние. С новата технология в минното дело той на практика създава монопол.

Якоб Фугер разширява дейността си, като създава и добре организирана мрежа от търговски центрове в цяла Европа. Започва да търгува не само със сребро и мед, но и с подправки, които внася от Индия и Америка. Използва техния превоз за предаване на съобщения и така създава комуникационна мрежа, която му носи много предимства.

"При Якоб Фугер възниква редовна бизнес кореспонденция между търговските центрове и Аугсбург, където информацията постъпва, събира се и се оценява въз основа на данните, които изпращат и други източници - включително по въпроси, които на пръв поглед не засягат пряко бизнеса му, например за здравословното състояние на папата", обяснява проф. Дитмар Ширснер от архива "Фугерай".

Якоб Фугер финансира и църквата. И тъй като папа Лъв X му дължи пари, Якоб Фугер получава дял от печалбите от търговията с индулгенции. А с парите си направлява политиката в цяла Европа.

"При днешната политическа реалност е много по-трудно един човек да има толкова силно пряко влияние, защото имаме друга медийна среда, друга информационна политика, както и критична общественост", посочва в тази връзка историкът Борис Гелен.

Колонията "Фугерай"

В Аугсбург Якоб Фугер построява прочутата колония "Фугерай" - най-старото социално селище в света. И днес, 500 години след неговата смърт, в комплекса живеят социално слаби хора, които продължават да плащат същия наем, колкото е бил и по времето на Фугер - един рейнски гулден за цяла година. Толкова е била тогава седмичната заплата на един работник. Днес това се равнява на 88 евроцента, които 150-те жители на "Фугерай" плащат за цяла година наем.

Фондацията, която стопанисва селището, се управлява от семейство Фугер. Наследниците на богатия търговец от Аугсбург ръководят и останалите фондации на фамилията. Тъй като в брака на Якоб Фугер не се раждат деца, в завещанието си той определя за наследник своя племенник Антон. Но какво се е случило с богатството на Фугер?

"След Трийсетгодишната война семейният съвет, който тогава е отговарял за фондацията, осъзнава, че ликвидният капитал като основа за финансиране крие рискове и затова решава да използва средствата за придобиване на земи и имоти", обяснява Александър Ербграф Фугер-Бабенхаузен, председател на фондациите на Фугер.

Но има нещо по-важно от парите: да бъдеш известен и ценен цели 500 години след смъртта си - днес това е трудно да се купи дори с много пари.