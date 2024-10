На този ден от историята, 18 октомври 1867 г., САЩ купуват Аляска от Русия

Н а днешния ден, 18 октомври 1867 г., САЩ сключват сделката на вековете - придобиват огромната територия Аляска от Русия за 7,2 милиона долара.

Прехвърлянето на 665 000 квадратни мили земя между бъдещите съперници за световна хегемония оказва огромно влияние върху геополитическия баланс на силите, който се усеща и до днес.

„Закупуването на Аляска през 1867 г. бележи края на руските усилия за разширяване на търговията и заселването на тихоокеанското крайбрежие на Северна Америка и се превръща във важна стъпка във възхода на Съединените щати като велика сила в Азиатско-тихоокеанския регион“, пише Службата на историка към Държавния департамент на САЩ.

След месеци на международни преговори и политически спорове във Вашингтон сделката е тържествено скрепена със спускането на руското знаме на хълма Касъл в Ситка и издигането на американското знаме.

Всяка година 18 октомври се чества в последната граница като Ден на Аляска - официален държавен празник.

On this day in history, October 18, 1867, United States purchases Alaska from Russia for cool $7.2 million https://t.co/xx1Qd0A3rp