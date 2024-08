Ludacris отпи вода от разтопен ледник в Аляска, разтревожи феновете

Р апърът и актьор Ludacris предизвика вълна от безпокойство сред своите последователи в социалните мрежи, след като публикува видео, в което се вижда как пие вода от разтопен ледник в Аляска, предаде Асошиейтед прес.

Във видеото, след като отпива глътка вода, рапърът възкликва: „О, Боже мой!“. Видеоклипът е публикуван в TikTok и Instagram. Последователите на Ludacris изразяват своята загриженост, тъй като водата, която той изпива, не е пречистена и може да е заразена с паразита Giardia lamblia. Той предизвиква болестта жиардиаза.

