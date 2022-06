Шест популярни рок песни, вдъхновени от Библията

В сички велики музиканти имат нужда от вдъхновение. Така се раждат и култовите песни.

Всъщност вдъхновението може да дойде от многобройни източници, включително и от Библията. Знаехте ли, че някои от любимите ни групи са заимствали мотиви именно от Светото писание?

Въпреки че много от изпълнителите и групите, включени в тази статия, не са последователи на определена вяра, много от тях са се обърнали към Свещената книга, за да намерят вдъхновение за своите песни.

Нека да видим кои популярни песни, вдъхновени именно от Библията, са подбрали от StarsInsider:

"Get Out of Your Own Way" - U2

U2 е група известна като християнска, така че може би библейските препратки в тяхна песен не са изненада за никого.

Тази песен по-специално е вдъхновена от Проповедта на планината, описана в Матей 5:3-11.

Текстът на песента включва стихове като:

"Блажени са арогантните: защото тяхно е царството на собствената им компания / Блажени са суперзвездите: защото във величието на тяхната светлина разбираме по-добре собствената си незначителност / Блажени са мръсно богатите: защото истински можеш да притежаваш само това, което раздаваш, като болката си."

"Take Up Thy Stethoscope and Walk" - Pink Floyd

Тази песен, която може да се намери в албума на групата от 1967 г. 'The Piper at the Gates of Dawn', е вдъхновена от едно от най-известните чудеса, извършени от Исус в Новия завет.

Това конкретно чудо е описано в Йоан 5:8.

Исус изцелява един парализиран човек, който от години седи на постелка.

Групата продължава да черпи вдъхновение от Книгата на Еклесиаст за емблематичния си албум от 1973 г. "Dark Side of the Moon".

"The Prophet's Song" - Queen

Тази над осемминутна песен, написана от китариста Брайън Мей, се намира в албума на групата от 1975 г. 'A Night at the Opera'.

Мей пише песента, след като сънува природно бедствие, например наводнение, вдъхновено от Стария завет. В нея се прави и препратка към историята за Ноевия ковчег.

"The Writing on the Wall" - Iron Maiden

Тази песен на английските хеви метъл легенди Iron Maiden е вдъхновена от старозаветната книга "Даниил".

По-конкретно, историята на Валтасаровия пир (Даниил 5:30).

"Сега ние сме победители, станахме роби на себе си

Земя на надеждата и славата, строяща гробища за смелите", гласи песента.

"Creeping Death" - Metallica

"Creeping Death" е част от албума на Metallica от 1984 г. "Ride the Lightning".

Текстът на песента дава гласност на Ангела на смъртта, описан в Книгата 'Изход', който е изпратен от Бога да убие първородните синове на египтяните.

Фронтменът Джеймс Хетфийлд, вдъхновен от филма "Десетте Божи заповеди" от 1956 г., продължава да пише текста на песента. Някои от тях гласят: "Роби, евреи, родени да служат на фараона / Вслушват се във всяка негова дума, живеят в страх / Така да бъде написано, така да бъде направено / Да убиеш първородния син на фараона / Пълзяща смърт".

"Highway 61 Revisited" - Боб Дилън

Боб Дилън е роден и израснал като евреин. Въпреки че за три години (1979-1981 г.) той става християнин, тази песен е издадена през 1965 г., докато той (според някои критици) се опитва да се примири с еврейското си наследство.

Подобно на песента на Ленард Коен - "Story of Isaac", и тази е посветена на Исаак. Текстът, издържан в стила на Дилън, съдържа стихове като "О, Бог каза на Авраам: "Убий мe, сине".