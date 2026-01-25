Свят

Какво казват кардиолозите за новите диетични насоки на САЩ

Д-р Ким Уилямс, бивш президент на Американския колеж по кардиология, заявява, че "насърчаването на наситените мазнини и увеличаването на количеството протеини противоречи на цялата наука за храненето и кардиологията"

25 януари 2026, 14:20
Какво казват кардиолозите за новите диетични насоки на САЩ
Източник: iStock

С ърдечните заболявания остават водеща причина за смърт в световен мащаб. Кардиолозите от десетилетия свързват този проблем с физическата неактивност, тютюнопушенето, високото кръвно налягане, холестерола и диабета, както и с нездравословна диета, богата на рафинирани зърнени храни, добавени захари и наситени мазнини от червено/преработено месо и пълномаслени млечни продукти, пише CNN

Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено

Нови диетични насоки от Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ, представени в сряда, 7 януари, от Робърт Ф. Кенеди-младши, предизвикаха разгорещен дебат сред експертите, тъй като призовават за радикален отказ от преработените храни, но и за по-голям прием на червено месо и пълномаслени млечни продукти.

Кардиолозите алармират:

Водещи кардиолози определят това като "обърнато мислене". Д-р Ким Уилямс, бивш президент на Американския колеж по кардиология, заявява, че "насърчаването на наситените мазнини и увеличаването на количеството протеини противоречи на цялата наука за храненето и кардиологията". Той посочва, че десетилетия изследвания категорично свързват наситените мазнини (от масло, говежда лой, червено и преработено месо) с повече смъртни случаи от сърдечно-съдови заболявания. Напротив, контролирани изпитвания показват, че заместването на наситените мазнини с растителни и семенови масла намалява сърдечно-съдовите заболявания с около 30%.

Новите насоки препоръчват по-малко от 10% от дневните калории да идват от наситени мазнини. Въпреки това, експерти демонстрират как лесно този лимит може да бъде надхвърлен с няколко порции пълномаслени млечни продукти или мазно месо, както е илюстрирано от изчисления на Харвардското училище по обществено здраве.

Трансмазнини и историческа перспектива:

Трансмазнините, особено индустриално произведените, са най-опасният вид, забранени в САЩ поради силната им връзка със сърдечни удари и инсулти. Естествените трансмазнини, открити в месото и млечните продукти от преживни животни, също са "активно провъзпалителни" и допринасят за втвърдяване на артериите.

Предупрежденията за опасностите от наситените мазнини не са нови – Американската кардиологична асоциация ги препоръчва от 1961 г. в своите диетични насоки.

Алтернативата: Средиземноморската диета

Проучванията многократно са доказвали ползите от средиземноморската диета – фокусирана върху пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, семена, малко риба и здравословния зехтин, с ограничена консумация на червено месо и сладки храни. Тя е свързана с намален риск от диабет, деменция, рак и по-дълъг живот.

Протеинова дилема:

Комисарят на FDA също така подчертава нуждата от повече протеини в американската диета. Кардиолозите обаче отбелязват, че повечето американци, включително децата, консумират повече протеини, отколкото им е необходимо, като излишъкът може да натовари бъбреците и да е свързан с определени видове рак.

Експертите призовават политиците да се фокусират върху промяна на нездравословните навици, основана на най-добрите налични научни доказателства, а не върху насърчаването им.

Източник: CNN    
Сърдечни заболявания Диетични насоки Червено месо Наситени мазнини Трансмазнини Кардиолози Средиземноморска диета Физическа неактивност Висок холестерол Преработени храни
Последвайте ни

По темата

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Столицата на Гренландия остана без ток

Столицата на Гренландия остана без ток

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски разговаря във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа

Зеленски разговаря във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа

Свят Преди 32 минути

На срещата бяха обсъдени съвместни проекти в областта на отбраната

Партиите в очакване на служебния кабинет и дата за изборите

Партиите в очакване на служебния кабинет и дата за изборите

България Преди 1 час

<p>Ветеран от ВМС на САЩ твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт</p>

Мъж твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт с дрон от двора си

Свят Преди 3 часа

Опитът ѝ да обиколи земното кълбо със самолета си Lockheed 10E Electra, заедно с навигатора Фред Нунан, приключва внезапно над Тихия океан

<p>Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера</p>

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

България Преди 4 часа

Момичето е с черепно-мозъчна травма

<p>За задкулисието в Народния театър: Какво разкри Ана Пападопулу</p>

Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

Любопитно Преди 4 часа

По думите ѝ конфликтът е резултат от „спекулация с истината“

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Любопитно Преди 4 часа

Семейството малката Анран се установява в градчето преди шест години, а преди четири там се ражда и сестра ѝ

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Свят Преди 5 часа

Целта е предпазване от шпионаж и дезинформация

Откриха захар, която е сладка, нискокалорична и не повишава инсулина

Откриха захар, която е сладка, нискокалорична и не повишава инсулина

Любопитно Преди 5 часа

Една перспективна естествена алтернатива един ден може да бъде произведена в много по-голям мащаб, използвайки ензими от слузеста плесен

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Свят Преди 6 часа

Не може да има политически или партийни различия, когато става въпрос за мира, заяви тя

<p>Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен</p>

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

България Преди 6 часа

Той е трябвало да кацне на летище "Васил Левски" в събота в 21.50 часа

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Свят Преди 6 часа

<p>Празник е! Кой има имен ден</p>

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

Любопитно Преди 7 часа

Той е роден през 329 г. в градчето Арианз в област Кападокия

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Свят Преди 7 часа

Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в Ивицата

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Свят Преди 7 часа

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село

<p>Силна зимна буря остави без ток над 250 000 домакинства в САЩ&nbsp;(СНИМКИ)</p>

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Свят Преди 7 часа

Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Любопитно Преди 7 часа

Ежедневието е заобиколено от източници на електромагнитно излъчване, от металотърсачи по летищата до антени за мобилни телефони по покривите

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

Превърнете банята в домашен СПА център със стил и въображение

Edna.bg

"Когато смъртта няма последната дума": Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски

Edna.bg

Кошмарна контузия след Виляреал - Реал Мадрид, защитник може да не играе една година

Gong.bg

НА ЖИВО: Левски - Тренчин, съставите

Gong.bg

Ана Пападопулу: ИТН решава как се управлява културният сектор

Nova.bg

Състоянието на двете деца, пострадали при пожара в София, остава тежко

Nova.bg