Какво казват кардиолозите за новите диетични насоки на САЩ

С ърдечните заболявания остават водеща причина за смърт в световен мащаб. Кардиолозите от десетилетия свързват този проблем с физическата неактивност, тютюнопушенето, високото кръвно налягане, холестерола и диабета, както и с нездравословна диета, богата на рафинирани зърнени храни, добавени захари и наситени мазнини от червено/преработено месо и пълномаслени млечни продукти, пише CNN.

Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено

Нови диетични насоки от Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ, представени в сряда, 7 януари, от Робърт Ф. Кенеди-младши, предизвикаха разгорещен дебат сред експертите, тъй като призовават за радикален отказ от преработените храни, но и за по-голям прием на червено месо и пълномаслени млечни продукти.

Кардиолозите алармират:

The new USDA dietary guidelines are out with an emphasis on real food to include more red meat, milk and eggs with an emphasis on more protein and less refined grain and sugar! Well done @SecRollins @SecKennedy pic.twitter.com/GzkG1n8yov — Dr Shawn Baker 🥩 (@SBakerMD) January 7, 2026

Водещи кардиолози определят това като "обърнато мислене". Д-р Ким Уилямс, бивш президент на Американския колеж по кардиология, заявява, че "насърчаването на наситените мазнини и увеличаването на количеството протеини противоречи на цялата наука за храненето и кардиологията". Той посочва, че десетилетия изследвания категорично свързват наситените мазнини (от масло, говежда лой, червено и преработено месо) с повече смъртни случаи от сърдечно-съдови заболявания. Напротив, контролирани изпитвания показват, че заместването на наситените мазнини с растителни и семенови масла намалява сърдечно-съдовите заболявания с около 30%.

Новите насоки препоръчват по-малко от 10% от дневните калории да идват от наситени мазнини. Въпреки това, експерти демонстрират как лесно този лимит може да бъде надхвърлен с няколко порции пълномаслени млечни продукти или мазно месо, както е илюстрирано от изчисления на Харвардското училище по обществено здраве.

Трансмазнини и историческа перспектива:

Трансмазнините, особено индустриално произведените, са най-опасният вид, забранени в САЩ поради силната им връзка със сърдечни удари и инсулти. Естествените трансмазнини, открити в месото и млечните продукти от преживни животни, също са "активно провъзпалителни" и допринасят за втвърдяване на артериите.

Предупрежденията за опасностите от наситените мазнини не са нови – Американската кардиологична асоциация ги препоръчва от 1961 г. в своите диетични насоки.

Алтернативата: Средиземноморската диета

Проучванията многократно са доказвали ползите от средиземноморската диета – фокусирана върху пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, семена, малко риба и здравословния зехтин, с ограничена консумация на червено месо и сладки храни. Тя е свързана с намален риск от диабет, деменция, рак и по-дълъг живот.

Протеинова дилема:

Комисарят на FDA също така подчертава нуждата от повече протеини в американската диета. Кардиолозите обаче отбелязват, че повечето американци, включително децата, консумират повече протеини, отколкото им е необходимо, като излишъкът може да натовари бъбреците и да е свързан с определени видове рак.

Експертите призовават политиците да се фокусират върху промяна на нездравословните навици, основана на най-добрите налични научни доказателства, а не върху насърчаването им.