Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Вижте прогнозата за следващите няколко дни:

Обновена преди 4 минути / 24 януари 2026, 06:55
Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна

Наркодилър с куфар край училище в София

„Още едно момче тръгна нагоре“: Ники Кънчев се сбогува емоционално с Калин Терзийски

Румен Радев напусна президентската институция

Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

България влиза в елитен клуб: Илияна Йотова и ерата на жените президенти

Нов блокаж в НС: Битката за машините и кворума поставя под въпрос голямата цел - кога ще гласуваме

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

П рез следващото денонощие на много места в равнините и низините ще се задържи мъгливо и облачно. Временно подобрение на видимостта ще има в часовете след обяд. На отделни места ще преръми. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между -3° и 2°, за София – около 0°, максималните – между 1° и 6°, по Черноморието – до 9°, за София – около 4°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. Слабо ще се повишава, но ще остане по-ниско от средната стойност.

В планините ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

Прогнозата на НИМХ за събота (24 януари)
Прогнозата на НИМХ за събота (24 януари) Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще има намалена видимост. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 49 мин. и залязва в 17 ч. и 29 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 40 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 23 мин. и залязва в 23 ч. и 50 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.

В неделя сутринта ще е почти тихо или със слаб южен вятър. В много райони в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Около и след обяд вятърът ще се усили. Видимостта ще се подобри, но облачността ще се вплътни. На отделни места в Западна България са възможни слаби валежи от дъжд. Затоплянето ще продължи и максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°, но в северозападните ще остават близки до нулата, там ще има условия за поледици.

Прогнозата на НИМХ за неделя (25 януари)
Прогнозата на НИМХ за неделя (25 януари) Източник: НИМХ

В понеделник в Източна България ще продължи да духа умерен и силен южен вятър. Там и температурите ще се повишат още – дневните ще достигат 15°-16°. Облачността ще е значителна, ще има и валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Южна България. В западната половина от страната вятърът ще е слаб и в северозападните райони отново ще има условия за поледици.

Източник: НИМХ    
прогноза за времето мъгла облачност температури вятър валежи планини Черноморие поледици атмосферно налягане
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

24 януари: Почитаме св. Ксения Римлянка и Ксения Петербургска, кой празнува имен ден

24 януари: Почитаме св. Ксения Римлянка и Ксения Петербургска, кой празнува имен ден

САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет

САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

