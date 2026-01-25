Куба обяви военна готовност за възпиране на евентуална агресия от САЩ

П резидентът на Куба Мигел Диас-Канел каза, че военната готовност на страната му е средство за възпиране на евентуална агресия от страна на САЩ, предаде Франс прес.

"Най-добрият начин да се избегне агресия е империализмът (на САЩ) да бъде принуден да калкулира каква ще бъде цената за агресия срещу страната ни", заяви кубинският президент на военно учение с танкове на въоръжените сили.

A Cuban diplomat has accused the US of “international piracy”, as Washington continues to block Venezuelan oil from reaching the Caribbean island in the wake of the US military attack on the nation and abduction of President Nicolas Madur https://t.co/LaeEkJ7p33 pic.twitter.com/cHACgk7urE — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 25, 2026

"А това зависи до голяма степен от нашата подготвеност за такъв тип военни действия", каза още Мигел Диас-Канел, облечен във военна униформа. Изявлението му бе излъчено по кубинската телевизия.

Президентът на Куба бе придружен на събитието от министъра на Революционните въоръжени сили генерал Алваро Лопес Миера и от други високопоставени кубински представители.

Американският президент Доналд Тръмп засили заплахите си срещу Куба след атаката срещу Каракас и залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, който беше основният съюзник на Хавана.