Куба обяви военна готовност за възпиране на евентуална агресия от САЩ

Това заяви президентът на страната Мигел Диас-Канел

25 януари 2026, 15:18
Куба обяви военна готовност за възпиране на евентуална агресия от САЩ
Източник: БТА

П резидентът на Куба Мигел Диас-Канел каза, че военната готовност на страната му е средство за възпиране на евентуална агресия от страна на САЩ, предаде Франс прес.

"Най-добрият начин да се избегне агресия е империализмът (на САЩ) да бъде принуден да калкулира каква ще бъде цената за агресия срещу страната ни", заяви кубинският президент на военно учение с танкове на въоръжените сили.

"А това зависи до голяма степен от нашата подготвеност за такъв тип военни действия", каза още Мигел Диас-Канел, облечен във военна униформа. Изявлението му бе излъчено по кубинската телевизия.

Президентът на Куба бе придружен на събитието от министъра на Революционните въоръжени сили генерал Алваро Лопес Миера и от други високопоставени кубински представители.

Американският президент Доналд Тръмп засили заплахите си срещу Куба след атаката срещу Каракас и залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, който беше основният съюзник на Хавана.

Източник: Божидар Захариев/БТА    
