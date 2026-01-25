Свят

Зеленски разговаря във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа

На срещата бяха обсъдени съвместни проекти в областта на отбраната

25 януари 2026, 14:41
Зеленски разговаря във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски се срещна във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа, съобщи Укринформ.

Зеленски информира Науседа за ежедневните атаки на руските войски срещу украинска енергийна инфраструктура, необходимостта от енергийна стабилност и укрепването на противовъздушната отбрана.

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Украинският президент изрази благодарност към Литва за решението ѝ да предостави близо сто генератора за ток на украински градове и общини.

На срещата бяха обсъдени и съвместни проекти в областта на отбраната, предложението на Литва да открие платформа за износ на оръжие във Вилнюс, подкрепата за инициативата "Списък с първостепенни нужди на Украйна" (PURL) и сътрудничеството в рамките на програмата "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE).

Желязков разговаря със Зеленски, какво обсъдиха

Украинският държавен глава сподели с литовския президент нови подробности за дипломатическите усилия за мир, включително за срещите в Абу Даби между украински, американски и руски делегации.

"Украйна, както винаги, прави всичко възможно от своя страна, за да сложи край на войната", подчерта украинският президент.

"Никоя страна не би могла да устои на такъв терор без подкрепа"

По-рано Зеленски и съпругата му пристигнаха в литовската столица, където ще се проведат събития по повод Януарското въстание от 1863 г. - най-големият и най-продължителен въоръжен бунт срещу руското владичество на полска земя.

Източник: БТА/Елена Инджева    
