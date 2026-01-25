Зеленски разговаря във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа

У краинският президент Володимир Зеленски се срещна във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа, съобщи Укринформ.

Зеленски информира Науседа за ежедневните атаки на руските войски срещу украинска енергийна инфраструктура, необходимостта от енергийна стабилност и укрепването на противовъздушната отбрана.

Украинският президент изрази благодарност към Литва за решението ѝ да предостави близо сто генератора за ток на украински градове и общини.

На срещата бяха обсъдени и съвместни проекти в областта на отбраната, предложението на Литва да открие платформа за износ на оръжие във Вилнюс, подкрепата за инициативата "Списък с първостепенни нужди на Украйна" (PURL) и сътрудничеството в рамките на програмата "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE).

Украинският държавен глава сподели с литовския президент нови подробности за дипломатическите усилия за мир, включително за срещите в Абу Даби между украински, американски и руски делегации.

"Украйна, както винаги, прави всичко възможно от своя страна, за да сложи край на войната", подчерта украинският президент.

По-рано Зеленски и съпругата му пристигнаха в литовската столица, където ще се проведат събития по повод Януарското въстание от 1863 г. - най-големият и най-продължителен въоръжен бунт срещу руското владичество на полска земя.