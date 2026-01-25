България

Патриарх Даниил: Истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва, а не само чрез думи

Българският патриарх посрещна делегация от Гръцката православна църква в столичния храм „Св. Неделя“

25 януари 2026, 14:55
Патриарх Даниил: Истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва, а не само чрез думи
Източник: БТА

И стинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва, а не само чрез думи, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в столичния храм „Св. великомъченица Неделя“.

Той възглави  празнична утреня, като участие в службата взеха Халкидският митрополит Хризостом, епископът на Скопелос Никодим и други архиереи. Делегация от Гръцката православна църква е на посещение в София, като донесе за поклонение православни светини – честната ръка на св. Давид от Евбея и шапката от облачението на мощите на св. Йоан Руски.

Патриарх Даниил: Бог не е в силата, а в правдата (СНИМКИ)

В словото си патриархът се спря на евангелския разказ за Закхей – началника на митарите от Йерихон, като пример за осъзнато покаяние и готовност за промяна. Той отбеляза, че истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва, а не само чрез думи.

Патриархът посочи и примери от житията на св. Йоан Руски и св. Давид Евбейски, като подчерта значението на силата на вярата и верността към Христос въпреки изпитанията. Предстоятелят на Българската православна църква припомни, че стремежът към Бога, когато е съчетан със саможертва, води до духовно общение и благодат.

„Господ е вложил във всеки един човек стремеж към Него. Да се стремим към Бога - това е съкровено желание на всеки човек“, каза българският патриарх Даниил.

Патриарх Даниил: Трябва да не се срамуваме от Кръста Христов, той е път към Възкресението

Гръцкият митрополит благодари на патриарх Даниил за „Аврамовото гостоприемство“ и подчерта, че това е нещо, което никога няма да забрави делегацията. „Ваше Светейшество, благодарим Ви, защото ни дадохте пример на човек, който почита, благоговее пред Бога, обича светиите и желае да върви по техните стъпки“, каза Халкидският митрополит Хризостом.

Миряните имаха възможност да се поклонят пред честната ръка на св. Давид от Евбея и шапка от облачението на мощите на св. Йоан Руски, които в събота бяха посрещнати в църквата „Св. Марина“ в Софийската митрополия. По-късно православните светини бяха пренесени в катедралния храм „Св. великомъченица Неделя“, където остават и днес за поклонение.

Патриарх Даниил отслужи опело Христово

По време на посещението българският патриарх подари на Халкидския митрополит Хризостом кръст, енголпие, розово масло и цветя. От своя страна гръцкият митрополит дари на Българската православна църква шапката от облачението от мощите на св. Йоан Руски, панагия на Света Богородица, икона на св. Йоан Руски и архиерейска грамота, удостоверяваща автентичността на мощите.

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

По-късно в кино „Люмиер“ ще бъде прожектиран документален филм за св. Йоан Руски. След това е предвидена беседа на Халкидския митрополит Хризостом, посветена на живота и чудесата на светеца. Срещата ще бъде водена от доц. протойерей д-р Сава Кокудев.

Източник: БТА/Ваня Сухарова    
