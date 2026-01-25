Свят

Русия удари Украйна с дронове и балистични ракети

Междувременно Москва съобщи, че е свалила 52 украински дрона

25 януари 2026, 12:56
Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис
След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа

След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа
Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис
Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро
Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

П рез изминалата нощ Русия атакува Украйна със 102 дрона и две балистични ракети "Искандер", съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА. (*Във видеото: САЩ, Русия и Украйна продължават тристранните преговори в Абу Даби)

 

Агенцията отбелязва, че ударите са били нанесени въпреки приключилите вчера преговори в ОАЕ между двете страни и САЩ.

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

По данни на украинската противовъздушна отбрана 87 от дроновете са били унищожени, но е имало регистрирани попадения при 10 от руските удари с безпилотни летателни апарати.

Кметът на Киев Виталий Кличко каза, цитиран от "Укринформ", че 1676 жилищни блока в украинската столица все още са без отопление в резултат на руските атаки, макар че в по-голямата част от близо 6000 сгради, останали без парно в събота, топлоподаването вече е възстановено.

През нощта температурите в Киев паднаха под минус 10 градуса по Целзий.

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 52 украински дрона през нощта.

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков обяви, че украински ракети са нанесли щети на енергийна инфраструктура в региона, който от седмици има проблеми с електроснабдяването.

Източник: БТА/Габриела Иванова    
Русия Украйна атака дронове балистични ракети
Последвайте ни
Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Столицата на Гренландия остана без ток

Столицата на Гренландия остана без ток

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как кучетата заспиват толкова бързо?

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера</p>

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

България Преди 2 часа

Момичето е с черепно-мозъчна травма

<p>За задкулисието в Народния театър: Какво разкри Ана Пападопулу</p>

Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

Любопитно Преди 2 часа

По думите ѝ конфликтът е резултат от „спекулация с истината“

Откриха захар, която е сладка, нискокалорична и не повишава инсулина

Откриха захар, която е сладка, нискокалорична и не повишава инсулина

Любопитно Преди 3 часа

Една перспективна естествена алтернатива един ден може да бъде произведена в много по-голям мащаб, използвайки ензими от слузеста плесен

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Свят Преди 5 часа

<p>Празник е! Кой има имен ден</p>

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

Любопитно Преди 5 часа

Той е роден през 329 г. в градчето Арианз в област Кападокия

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Свят Преди 5 часа

Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в Ивицата

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Свят Преди 6 часа

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село

<p>Силна зимна буря остави без ток хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)</p>

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Любопитно Преди 6 часа

Ежедневието е заобиколено от източници на електромагнитно излъчване, от металотърсачи по летищата до антени за мобилни телефони по покривите

Снимката е илюстративна

Капка на всеки осем години - най-дългият лабораторен експеримент

Любопитно Преди 6 часа

Той се провежда непрекъснато от близо век, под строгия надзор на няколко пазители и много зрители

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Любопитно Преди 6 часа

Двете най-големи планети в Слънчевата система – Юпитер и Сатурн – имат много общо

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

България Преди 6 часа

Времето в неделя ще е облачно и мъгливо, но нетипично топло за януари

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Свят Преди 14 часа

Според властите, публикациите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Свят Преди 15 часа

Сред най-фрапиращите случаи е клиент, който твърди, че е похарчил колосалните 114 000 долара за четири дни с пет жени

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Свят Преди 15 часа

Сградата се намира в района "Бронкс"

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Любопитно Преди 16 часа

От бебешки фотосесии за милиони и засилена охрана до обвинения срещу родителите му – историята на Бруклин Бекъм поставя под въпрос тъмната страна на славата

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

"Когато смъртта няма последната дума": Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски

Edna.bg

„Удобна, но не смачкана“: Изповедта на Ана Пападопулу за мълчанието, истината и цената на морала

Edna.bg

Иван Иванов се бори мъжки, но загуби финала в Манакор

Gong.bg

Близначките на Федерер в неочаквана компания в Мелбърн

Gong.bg

Ана Пападопулу: ИТН решават как се управлява културният сектор

Nova.bg

Състоянието на двете деца, пострадали при пожара в София, остава тежко

Nova.bg