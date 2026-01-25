Русия удари Украйна с дронове и балистични ракети

П рез изминалата нощ Русия атакува Украйна със 102 дрона и две балистични ракети "Искандер", съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА. (*Във видеото: САЩ, Русия и Украйна продължават тристранните преговори в Абу Даби)
Агенцията отбелязва, че ударите са били нанесени въпреки приключилите вчера преговори в ОАЕ между двете страни и САЩ.
По данни на украинската противовъздушна отбрана 87 от дроновете са били унищожени, но е имало регистрирани попадения при 10 от руските удари с безпилотни летателни апарати.
Кметът на Киев Виталий Кличко каза, цитиран от "Укринформ", че 1676 жилищни блока в украинската столица все още са без отопление в резултат на руските атаки, макар че в по-голямата част от близо 6000 сгради, останали без парно в събота, топлоподаването вече е възстановено.
През нощта температурите в Киев паднаха под минус 10 градуса по Целзий.
От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 52 украински дрона през нощта.
Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков обяви, че украински ракети са нанесли щети на енергийна инфраструктура в региона, който от седмици има проблеми с електроснабдяването.