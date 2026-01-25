След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа

НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг

Р ъководителят на иранската телекомуникационна компания увери местните медии, че интернет достъпът ще бъде възстановен, предаде иранската новинарска агенция "Фарс".

Иран обмисля постепенно възстановяване на интернета след прекъсването

Според "Фарс" Върховният съвет за национална сигурност на Иран е одобрил в петък вечерта възстановяването на връзката и е информирал за това министерството на комуникациите.

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

"По Божията воля, този проблем ще бъде решен днес или утре", каза ръководителят Бехзад Акбари.

Служители от министерството на комуникациите обаче заявиха пред агенция "Фарс", че възстановяването на достъпа ще отнеме известно време "поради технически сложности".

Иран спира достъпа до интернет на гражданите си

На 8 януари иранските власти спряха достъпа до интернет на фона на репресиите срещу неотдавнашните протести в Иран, които започнаха в края на декември.