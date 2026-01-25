Свят

След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа

25 януари 2026, 11:47
Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис
Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро
Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана
Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници

Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници
НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг

НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг

Р ъководителят на иранската телекомуникационна компания увери местните медии, че интернет достъпът ще бъде възстановен, предаде иранската новинарска агенция "Фарс".

Иран обмисля постепенно възстановяване на интернета след прекъсването

Според "Фарс" Върховният съвет за национална сигурност на Иран е одобрил в петък вечерта възстановяването на връзката и е информирал за това министерството на комуникациите.

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

"По Божията воля, този проблем ще бъде решен днес или утре", каза ръководителят Бехзад Акбари.

Служители от министерството на комуникациите обаче заявиха пред агенция "Фарс", че възстановяването на достъпа ще отнеме известно време "поради технически сложности".

Иран спира достъпа до интернет на гражданите си

На 8 януари иранските власти спряха достъпа до интернет на фона на репресиите срещу неотдавнашните протести в Иран, които започнаха в края на декември.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
иран интернет възстановяване
Последвайте ни
Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко състояние

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко състояние

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Volvo пожела успех на конкуренцията, смята че има огромно предимство

Volvo пожела успех на конкуренцията, смята че има огромно предимство

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 23 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ветеран от ВМС на САЩ твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт</p>

Мъж твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт с дрон от двора си

Свят Преди 46 минути

Опитът ѝ да обиколи земното кълбо със самолета си Lockheed 10E Electra, заедно с навигатора Фред Нунан, приключва внезапно над Тихия океан

<p>За задкулисието в Народния театър: Какво разкри Ана Пападопулу</p>

Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

Любопитно Преди 1 час

По думите ѝ конфликтът е резултат от „спекулация с истината“

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Свят Преди 3 часа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Свят Преди 4 часа

Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в Ивицата

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Свят Преди 4 часа

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село

<p>Силна зимна буря остави без ток хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)</p>

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Любопитно Преди 4 часа

Ежедневието е заобиколено от източници на електромагнитно излъчване, от металотърсачи по летищата до антени за мобилни телефони по покривите

Снимката е илюстративна

Капка на всеки осем години - най-дългият лабораторен експеримент

Любопитно Преди 4 часа

Той се провежда непрекъснато от близо век, под строгия надзор на няколко пазители и много зрители

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Любопитно Преди 4 часа

Двете най-големи планети в Слънчевата система – Юпитер и Сатурн – имат много общо

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

България Преди 5 часа

Времето в неделя ще е облачно и мъгливо, но нетипично топло за януари

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Свят Преди 13 часа

Според властите, публикациите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Свят Преди 13 часа

Сред най-фрапиращите случаи е клиент, който твърди, че е похарчил колосалните 114 000 долара за четири дни с пет жени

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Свят Преди 14 часа

Сградата се намира в района "Бронкс"

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Любопитно Преди 14 часа

От бебешки фотосесии за милиони и засилена охрана до обвинения срещу родителите му – историята на Бруклин Бекъм поставя под въпрос тъмната страна на славата

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

България Преди 16 часа

Важно уточнение е, че тези права отпадат, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

България Преди 16 часа

Серията беше въведена през 2014 година, а повече от десетилетие по-късно възможните комбинации от символи са на път да се изчерпят

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

„Удобна, но не смачкана“: Изповедта на Ана Пападопулу за мълчанието, истината и цената на морала

Edna.bg

Жена без филтри: Алиша Кийс на 45 и по-истинска от всякога

Edna.bg

Неочакван обрат в Мелбърн, Джокович продължава без игра

Gong.bg

Карик разкри какво са си казали със Солскяер

Gong.bg

Състоянието на двете деца, пострадали при пожара в София, остава тежко

Nova.bg

„Непознатите земи”: Етиопия – пътуване до сърцето на най-суровите земи на Африка (ВИДЕО)

Nova.bg