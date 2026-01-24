Любопитно

24 януари: Почитаме св. Ксения Римлянка и Ксения Петербургска, кой празнува имен ден

Те живели в различни епохи, но обединени от една и съща силна вяра и жертвен живот

24 януари 2026, 08:14
Н а 24 януари Българската православна църква отбелязва паметта на две изключителни християнски подвижнички – преподобна Ксения Римлянка и преподобна Ксения Петербургска, живели в различни епохи, но обединени от една и съща силна вяра и жертвен живот.

Коя е Ксения Римлянка

Преподобна Ксения Римлянка живяла през V век. Родена е в Рим в богато сенаторско семейство и при кръщението си получила името Евсевия, което от гръцки означава „благочестие“ и „добра вяра“.

Още млада тя се запознава с християнското учение и с живота на монасите и решава да посвети живота си изцяло на Бога. Отказва се от предстоящия брак и тайно напуска дома си заедно с две свои прислужници. Трите жени заминават за Александрия, а по-късно се установяват в град Миласа (днешен Милас в Югозападна Турция).

Там Евсевия приема името Ксения, което означава „чужденка“, и никога не разкрива знатния си произход. С лични средства построява храм в чест на свети архидякон Стефан и заживява в пост, молитва и пълно смирение.

С времето около нея се събират и други жени и се основава женски манастир, който се превръща в духовно средище за целия регион. Епископ Павел я ръкополага за дякониса – рядка и особено почитана служба в ранната Църква. Ксения не само напътствала духовно хората, но се грижела и за болни, бедни и странници.

Преподобната се упокоила мирно през 457 година.

Ксения Петербургска – „юродивата заради Христос“

Втората светица, преподобна Ксения Петербургска, живяла през XVIII век в Санкт Петербург и е една от най-почитаните руски светици.

Тя била омъжена за военен, който работел в императорския двор. След внезапната му смърт Ксения преживяла дълбок духовен прелом, раздава цялото си имущество на бедните и напуска светския живот.

Заживява като странница и „юродива заради Христос“ – форма на доброволно смирение, при която човек външно се държи като безумен, но всъщност живее в непрекъсната молитва. Ксения обличала дрехите на покойния си съпруг и се представяла с неговото име, молейки се непрестанно за спасението на душата му.

Живеела без дом, често спяла под открито небе и била подигравана от мнозина. С времето обаче хората забелязали, че думите ѝ се сбъдват, а молитвите ѝ носят утеха и изцеление. Така тя се прочула като чудотворка и застъпница за страдащите.

Преподобна Ксения Петербургска починала около 1803 година, а и до днес гробът ѝ в Петербург е едно от най-посещаваните свети места в Русия.

Любопитни факти

Името Ксения идва от гръцки и означава „гост“, „чужденка“, „странница“ – символично за духовния път и на двете светици.

Ксения Петербургска е особено почитана като покровителка на бездомните, самотните и вдовиците.

Много хора вярват, че тя помага и при молби за работа, семейно щастие и деца.

Кой празнува имен ден

Днес имен ден празнуват всички с имената: Ксения, Оксана, Ксю, Ксеня, както и производните Ксеня, Ксена, Кси.

Празникът е повод не само за поздрави, но и за припомняне на примера на двете светици – живот в смирение, състрадание и жива вяра.

