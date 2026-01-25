България

Осем български звезди се борят за "Евровизия 2026"

Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, DARA, MONA, Preyah, Роксана и Innerglow имат еднакъв брой точки

25 януари 2026, 16:54
Осем български звезди се борят за "Евровизия 2026"
Източник: БНТ

О сем претенденти отиват на финала на националната селекция за избор на български представител на „Евровизия 2026“.

Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, DARA, MONA, Preyah, както и Роксана и Innerglow, които имат еднакъв брой точки. Те бяха оценявани по време на музикалното шоу, излъчено на живо по БНТ 1, от професионално жури – Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши, а зрителите гласуваха за фаворитите си на eurovision2026.bg. Специални гост-изпълнители на бляскавата сцена бяха Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – VICTORIA.

Тази вечер, 25 януари, от 19:00 ч. по БНТ 1 Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah ще бъдат ексклузивни гости на Драгомир Драганов в специално издание на предаването „С БНТ завинаги“. Не пропускайте да гледате първите им коментари за емоциите около участието в надпреварата за „Евровизия 2026“.

Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота, от 21:00 ч. по БНТ 1 – Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah също ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Победителят сред тях отново ще бъде определен чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория през платформата eurovision2026.bg и на професионално жури, чийто състав ще бъде официално оповестен в началото на шоуто в ефира на обществената телевизия.

В третата, финална фаза – през февруари 2026 г. – победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за конкурса „Евровизия 2026“. Песента, която ще представя България във Виена, също ще бъде определена чрез комбиниран вот – на журито и на зрителите през платформата eurovision2026.bg.

През месец май 2026 г. във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето 70-то издание. България ще бъде представена във втория полуфинал – на 14 май. Първият полуфинал е на 12 май, а големият финал в австрийската столица е на 16 май.

Източник: БГНЕС    
Евровизия 2026 Национална селекция Български представител Участници БНТ 1 Професионално жури Зрителски вот Музикално шоу Виена Финал
НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

Германски полицай:

Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
