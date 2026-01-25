България

Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива

Последно Игнатова е видяна да се качва на самолет от София за Атина и оттогава не е забелязвана

25 януари 2026, 16:45
Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива
Източник: БТА

И здирваната „Криптокралица“, измамила милиони хора с милиарди паунди, може да е все още жива, смята високопоставен полицейски служител.

Ружа Игнатова беше харизматичната съоснователка на OneCoin – криптопонци схема, която е привлякла най-малко 3,6 млрд. паунда от инвеститори по целия свят.

Игнатова създава схемата през 2014 г., като измамва около три милиона жертви, преди да изчезне през 2017 г., след като американските власти издават заповед за ареста ѝ.

През 2023 г. обаче българското Бюро за разследваща журналистика и данни съобщи, позовавайки се на полицейски документи, че Игнатова е била убита през 2018 г., а тялото ѝ – разчленено и хвърлено в Йонийско море.

Сега германски полицейски служител, който ръководи разследването срещу Игнатова, заяви пред Би Би Си, че работят с предположението, че тя е жива.

В подкаста „The Missing Cryptoqueen“ анонимният офицер каза: „Нито българската полиция, нито която и да е друга полицейска служба е успяла да предостави доказателства, които без съмнение да потвърдят това. Засега това са предположения от моя гледна точка… Няма сигурно доказателство, че тя е жива, но няма и сигурно доказателство, че е мъртва – затова въпросът се обсъжда толкова ожесточено“.

Последно Игнатова е видяна да се качва на самолет от София за Атина и оттогава не е забелязвана. По непотвърдена информация тя е била засичана на различни места по света, включително в Лондон, Вирджинските острови, Тайланд, Атина, Дубай и в района на Средиземно море.

Сигналите рязко се увеличават, след като родената в България германска гражданка беше включена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци, а американската агенция обяви награда от 5 милиона долара за информация.

„Ще я хванем, убедена съм, че ще я намерим“, казва разследващата. Предвид „неограничените ѝ финансови ресурси“, германският следовател отбелязва, че Игнатова може лесно да изчезва и да се премества от място на място.

„Въпросът винаги е кога. Тя е в много добра позиция да продължи това още дълго време. Опитът обаче показва, че в даден момент всеки допуска грешка и съм напълно убедена, че и тя ще допусне грешка“, добавя тя.

Изтекли полицейски документи обвиняват българския наркобос Христофорос Аманатидис, известен като Таки, че е организирал убийството, за да прикрие участието си в OneCoin. Аманатидис никога не е бил арестуван. Красимир „Къро“ Каменов – българин с връзки с мафията, който е разпространил документите – беше убит в Кейптаун през 2023 г.

По случая с убийството на Каменов няма извършени арести, като Би Би Си отбелязва, че престъплението е станало недалеч от място, където Игнатова е била забелязана.

Германската обществена телевизия АРД съобщи през 2024 г., че Игнатова е била видяна „жива“ в Кейптаун – дългогодишно убежище за престъпници в бягство.

Попитана за сигнала от Южна Африка, германската разследваща го определи като „добра следа“, но уточни:

„Не са добавени съществени факти, които да разкрият точното местонахождение на д-р Ружа Игнатова. Има индикации за контакти с Южна Африка в миналото, но къде би могла да се намира тя сега е друг въпрос“.

ФБР съобщава, че Игнатова е издирвана за заговор за електронни измами, електронни измами, заговор за пране на пари, заговор за измами с ценни книжа и измами с ценни книжа.

„Твърди се, че тя е инструктирала жертвите да превеждат инвестиционни средства по сметки на OneCoin с цел закупуване на пакети OneCoin, което е довело до изпращането на банкови преводи, представляващи тези инвестиции“, допълва агенцията. 

Източник: БГНЕС    


