Египетският президент предупреждава за огромна мигрантска вълна към Европа от Газа

Е гипетският президент Абдел Фатах ас Сиси предупреди, че насилственото разселване на повече от два милиона палестинци от Ивицата Газа би довело до пристигането на стотици хиляди нелегални мигранти в Европа, съобщиха местни медии.

По време на реч по случай Деня на полицията Ас Сиси заяви, че въпреки споразумението за прекратяване на огъня, Израел продължава кампания на "системно насилие срещу палестинците в окупираните им земи", което "категорично се отхвърля от Египет".

🗞️ Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi rejected attempts to divide countries in region or undermine the ceasefire agreement in Gaza Strip



👉 He said Cairo wanted the Gaza truce fully implemented and opposed any attempt to displace Palestinians https://t.co/X4IvrKCdtl pic.twitter.com/onf5tBrq9a — Anadolu English (@anadoluagency) January 24, 2026

"Предупреждавам, че разселването на близо два милиона и половина палестинци от Ивицата Газа, което би означавало ликвидиране на палестинската кауза, неизбежно би довело стотици хиляди до Европа и западните страни с тежки последици за сигурността, икономиката и социалните проблеми, които никоя страна не би могла да понесе," изтъкна египетският президент.

Той подчерта необходимостта от непрекъснат достъп на хуманитарна помощ в Газа и пълно прилагане на втората фаза на споразумението за примирие между Израел и палестинското радикално движение "Хамас”.

Египет определя като "червена линия” разселването на палестинци от земите им, дори и под формата на временно преселване.

Наред с това Кайро търси подкрепа за усилията си за справяне с незаконните мигранти и преминаването им в Европа. Според последни данни страната дава подслон на над девет милиона чуждестранни граждани, заради регионалните кризи. Най-голям дял сред тях имат гражданите на Судан, Сирия, Йемен и Либия.