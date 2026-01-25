Фен на Левски "София Запад" е загинал на фронта в Украйна

Ф ен на организацията на Левски „София Запад“ е загинал на фронта в Украйна. Тъжната новина бе съобщена от организацията на нейната страница във Фейсбук.

"Организацията ни скърби! Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат! Почивай в мир, Мишо! Никога няма да бъдеш забравен!", се казва в съобщението, което предизвика огромна вълна от съпричастност и съболезнования.

От коментарите става ясно, че Мишо се е сражавал на страната на Киев в конфликта.

Това е втори фен на "сините", който загива в Украйна. За смъртта на Светослав Славков (31 г.) се разбра в началото на 2024 г. Той бе убит по време на на ожесточени битки около коледните празници на 2023 г. край Купянск.