Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.

Н ово проучване установи, че съединение, открито в доматите, може да е свързано със здравето на венците при възрастни хора.

(Във видеото: Ролята на желязото за здравето: Какво представлява железният дефицит?)

Възрастните хора в Съединените щати, които консумират недостатъчно ликопен в диетата си, са изправени пред значително по-висок риск от развитие на тежък пародонтит - възпаление на тъканите около зъбите. Констатациите се отнасят за възрастни на възраст от 65 до 79 години и показват, че рискът варира в зависимост от расата и пола. Проучването е публикувано в The Journal of Nutrition, Health and Aging.

Изследователи от колежа „Кънектикът“ в Ню Лондон са изследвали данни за здравето и храненето на 1227 души , участвали в Националното проучване за здравето и храненето (2009–2014 г.). Анализът разкрива, че заболяванията на венците са широко разпространени в тази възрастова група. Близо половината от участниците (48,7%) са имали някаква форма на пародонтит. Освен това 77,9% не са консумирали достатъчно ликопен, каротеноид, който често се среща в доматите и други червени плодове.

След като взели предвид фактори като възраст, пол, раса, тютюнопушене и ниво на образование, изследователите открили силна връзка между приема на ликопен и здравето на венците. Хората, които консумират достатъчно ликопен, са значително по-малко склонни да развият тежък пародонтит. Шансовете им са били приблизително три пъти по-ниски от тези на хората с недостатъчен прием.

Проучването също така разкри ясни разлики в това кой страда най-много от тежки заболявания на венците. Мъжете са по-склонни от жените да страдат от тежък пародонтит, като по-високи нива са наблюдавани и сред чернокожите възрастни, които не са от латиноамерикански произход, в сравнение с други групи.

Резултатите показват, че хранителният ликопен може да бъде важен модифицируем фактор за предотвратяване на тежки заболявания на венците при възрастни хора. Авторите отбелязват, че това е било обсервационно проучване, така че все още не може да се установи причинно-следствена връзка.