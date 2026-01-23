Любопитно

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

Номинациите за „Оскар“ 2026 донесоха рекордните 16 отличия за „Грешници“, изненадващо отсъствие на „Злосторница: За добро“ и редица пренебрегнати, сред които Ариана Гранде, Адам Сандлър и Дуейн Джонсън

23 януари 2026, 11:58
Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц
Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Учени откриха ново полезно свойство в доматите
Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.

Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.
Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail
Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България
Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието
Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване
Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Н оминациите за наградите „Оскар“ за 2026 г. бяха обявени в четвъртък, като най-много отличия събраха филмите „Грешници“ и „Битка след битка“.

Номинации за „Оскар“ 2026: Исторически рекорд за филм с 16 номинации

„Сантиментална стойност“, „Франкенщайн“, "Върховният Марти" и „Хамнет“ също се радват на солиден брой номинации.

В актьорските категории Академията показа силна подкрепа за Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Роуз Бърн, Джейкъб Елорди, Джеси Бъкли, Ел Фанинг и Кейт Хъдсън.

Списъкът с номинираните обаче е пълен и с изненадващи отсъствия. Сред тях са звездите от „Злосторница: За добро" Ариана Гранде и Синтия Ериво, които миналата година бяха номинирани за ролите си в първия филм. Всъщност продължението на „Злосторница“ не получи нито една номинация тази година.

Номинациите за „Оскар“ 2026 донесоха и някои приятни изненади, сред които завръщането на Кейт Хъдсън в надпреварата – първата ѝ номинация от „Почти известни“ през 2000 г.

98-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“ ще се състои в неделя, 15 март, и ще бъде излъчена от 19:00 ч. по ABC. Водещ на вечерта ще бъде Конан О’Брайън.

Продължете да четете за всички изненади и разочарования от Оскарите 2026.

Номинации за „Оскар“ 2026
19 снимки
Оскар
Оскар
Оскар
Оскар
  • Пренебрегнати

"Злосторница: За добро"

"Злосторница: За добро" и неговите водещи актьори не успяха да омагьосат Академията тази година. Продължението приключи с нула номинации – рязък контраст с 10-те отличия, които първият филм получи през 2025 г.

39-годишната Синтия Ериво и 32-годишната Ариана Гранде останаха извън категориите за най-добра актриса и най-добра поддържаща актриса, след като миналата година бяха номинирани заедно. На церемонията през 2025 г. Ериво загуби от звездата от „Анора“ Майки Мадисън, а Гранде отстъпи наградата на Зоуи Салданя за ролята ѝ в „Емилия Перес“.

Отсъствието на Гранде от номинациите за 2026 г. е особено изненадващо, тъй като тя получи признание от Наградите на актьорите, „Златен глобус“ и „Изборът на критиците“. Ериво, от своя страна, беше отличена единствено със номинация за „Златен глобус“.

Адам Сандлър

Адам Сандлър не премина селекцията за изпълнението си във филма на Ноа Баумбах „Джей Кели“. Продукцията не получи нито една номинация за „Оскар“, включително и за неговия екранен партньор Джордж Клуни.

59-годишният Сандлър и 64-годишният Клуни бяха номинирани за „Златен глобус“ тази година, но не спечелиха. Сандлър получи и номинация за „Изборът на критиците“.

Актьорът вече има история с пренебрегване от страна на Академията, след като не беше номиниран за „Нешлифовани диаманти“ през 2019 г. Клуни е носител на два „Оскар“-а – за ролята си в „Сириана“ (2005) и като продуцент на „Арго“ (2012).

Пол Мескал

До обявяването на номинациите Пол Мескал беше сред сигурните имена, след като печелеше отличия през целия награден сезон за ролята си в „Хамнет“.

Въпреки че 29-годишният актьор остана извън надпреварата, филмът получи осем номинации, включително за най-добра актриса за Джеси Бъкли, най-добър режисьор за Клои Джао и най-добър филм.

Мескал вече има номинация за „Оскар“ за „След слънце“ от 2023 г.

Дуейн „Скалата“ Джонсън

Въпреки активната си кампания Дуейн „Скалата“ Джонсън не получи признание за ролята си във филма на Бени Сафди „Машина за разбиване“. Същото се отнася и за екранната му партньорка Емили Блънт. И двамата бяха номинирани за „Златен глобус“.

Спортната драма, в която Джонсън влиза в образа на реалния ММА боец Марк Кер, не постигна очаквания успех в боксофиса. Актьорът нееднократно е заявявал желанието си да се насочи към по-драматични роли.

„Просто имах това пламенно желание и гласът ми казваше: „Ами ако има още и ами ако мога?““, каза той на филмовия фестивал във Венеция през 2025 г. „Много пъти е по-трудно за нас – или поне за мен – да разберем на какво си способен, когато си бил вписан в нещо.“

Чейс Инфинити

25-годишната звезда от "Битка след битка“ остана извън категорията за най-добра актриса, въпреки номинациите си за наградите на актьорите, „Златен глобус“ и „Изборът на критиците“.

Решението дойде на фона на силното представяне на филма на Пол Томас Андерсън, който събра 13 номинации – вторият най-висок резултат след „Грешници“.

Джеси Племънс

Високо оцененото от критиката изпълнение на Джеси Племънс в „Бугония“ не му донесе номинация за „Оскар“. 37-годишният актьор беше отличен с номинации от гилдията на актьорите и „Златен глобус“.

Единствената му номинация за „Оскар“ до момента остава тази за „Силата на кучето“ от 2021 г.

Все пак Академията включи „Бугония“ в четири категории, сред които и тази за най-добра актриса за Ема Стоун – двукратна носителка на „Оскар“.

  • Изненади

„Грешници“

„Грешници“ влезе в историята още в сутринта на обявяването на номинациите.

Филмът на Райън Куглър получи общо 16 номинации – нов рекорд за най-много отличия за една продукция. Така беше подобрен досегашният рекорд, държан от „Титаник“ (1997), „Ла Ла Ленд“ (2016) и „Всичко за Ив“ (1950) с по 14 номинации.

Делрой Линдо

Делрой Линдо, който изпълнява ролята на Делта Слим в „Грешници“, получи номинация за най-добър поддържащ актьор, след като беше пренебрегнат от други наградни церемонии през сезона.

Той ще се изправи срещу Бенисио дел Торо, Шон Пен, Стелан Скарсгард и Джейкъб Елорди.

Кейт Хъдсън

Кейт Хъдсън беше номинирана за най-добра актриса за ролята си в „Song Sung Blue“. Нейният колега Хю Джакман не получи номинация за най-добър актьор.

За Хъдсън това е първа номинация за „Оскар“ от 2001 г., когато беше отличена за „Почти известни“. Тогава тя загуби от Марсия Гей Хардън за „Полок“.

През настоящия награден сезон актрисата получи номинации и от гилдията на актьорите, както и от „Златен глобус“.

Източник: pagesix.com    
Оскари 2026 Номинации за Оскар Изненади и разочарования Филми Актьори Грешници Злосторница За добро Кейт Хъдсън Ариана Гранде 98 церемония по връчване на наградите Оскар
Последвайте ни

По темата

След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо котките имат процепи в ушите си

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 14 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 13 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 15 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина писателят Калин Терзийски

Почина писателят Калин Терзийски

България Преди 12 минути

<p>Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп</p>

Костадин Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп

България Преди 22 минути

Настоящият кабинет няма нито морално, нито законово право да прави подобни действия

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Свят Преди 37 минути

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че му е "трудно да повярва", че инцидентът е причинен от влака на частната компания "Ирио"

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

Технологии Преди 46 минути

Продължителната сага за бъдещето на TikTok в САЩ намери решение чрез сделка, която включва участие на водещи американски компании и инвеститори и създаване на местна версия на приложението, която ще е с независима инфраструктура

<p>Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър</p>

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

България Преди 52 минути

Ще продължа да бъда до Румен Радев, добави бившият вътрешен министър

Двама пострадали при челен удар край Владая

Двама пострадали при челен удар край Владая

България Преди 1 час

Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Любопитно Преди 1 час

<p>Нейнски: ЕП няма позиция за &quot;Съвета за мир&quot;</p>

Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

България Преди 1 час

Дипломатът запита какви са ползите и последствията за нашата страна с включването ни в организацията

<p>Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за &quot;мъртвите души&ldquo;</p>

Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за "мъртвите души“

България Преди 1 час

С процедурни хватки беше провален кворума в пленарна зала, така, че промени в Изборния кодекс не се случиха, каза Йорданов

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Свят Преди 1 час

Трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

Любопитно Преди 1 час

„Кой знае дали този човек, с когото разговарях, иска изобщо да споменавам името му?“, пошегува се звездата след последната си номинация за „Оскар“ и запази мълчание около своя вирусен разговор от церемонията на Златните глобуси

<p>Ръст в стойността на малката потребителска кошница през януари, ето с колко</p>

Цените в малката потребителска кошница растат през януари

България Преди 1 час

Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст, обяви заместник-директорът на ИССИО Виолета Иванова

<p>Канада отказа да е в менюто на Тръмп

Марк Карни отвърна на огъня на Тръмп: "Канада не живее заради Съединените щати"

Свят Преди 1 час

Карни очерта посоката на Канада, казвайки, че страната „трябва да бъде фар – пример за свят в морето“ и да не се поддава на авторитаризъм

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп представи "Съвета за мир" по време на Световния икономически форум в Давос

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Любопитно Преди 2 часа

Всички двубои от квалификациите в Световната група можете да гледате по NOVA и NOVA Sport

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

България Преди 2 часа

Едното превозно средство е дърпало другото заради повреда

Всичко от днес

От мрежата

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Хари Стайлс се завръща на сцената с турне и Шаная Туейн в Лондон

Edna.bg

7 храни, които са по-здравословни, отколкото си мислим

Edna.bg

Десподов се появи на първа страница на испански вестник (СНИМКА)

Gong.bg

5 дни арест за фенове на Брюж в Астана заради шега с Борат

Gong.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg

След разследване на NOVA: Прокуратурата повдигна две обвинения срещу лекаря, оперирал с фалшива диплома

Nova.bg