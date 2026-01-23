И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Н оминациите за наградите „Оскар“ за 2026 г. бяха обявени в четвъртък, като най-много отличия събраха филмите „Грешници“ и „Битка след битка“.

Номинации за „Оскар“ 2026: Исторически рекорд за филм с 16 номинации

„Сантиментална стойност“, „Франкенщайн“, "Върховният Марти" и „Хамнет“ също се радват на солиден брой номинации.

В актьорските категории Академията показа силна подкрепа за Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Роуз Бърн, Джейкъб Елорди, Джеси Бъкли, Ел Фанинг и Кейт Хъдсън.

Snubs & Surprises in the 2026 Oscar Nominationshttps://t.co/hMUITleUWB — billboard (@billboard) January 22, 2026

Списъкът с номинираните обаче е пълен и с изненадващи отсъствия. Сред тях са звездите от „Злосторница: За добро" Ариана Гранде и Синтия Ериво, които миналата година бяха номинирани за ролите си в първия филм. Всъщност продължението на „Злосторница“ не получи нито една номинация тази година.

Номинациите за „Оскар“ 2026 донесоха и някои приятни изненади, сред които завръщането на Кейт Хъдсън в надпреварата – първата ѝ номинация от „Почти известни“ през 2000 г.

98-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“ ще се състои в неделя, 15 март, и ще бъде излъчена от 19:00 ч. по ABC. Водещ на вечерта ще бъде Конан О’Брайън.

Продължете да четете за всички изненади и разочарования от Оскарите 2026.

Пренебрегнати

"Злосторница: За добро"

"Злосторница: За добро" и неговите водещи актьори не успяха да омагьосат Академията тази година. Продължението приключи с нула номинации – рязък контраст с 10-те отличия, които първият филм получи през 2025 г.

39-годишната Синтия Ериво и 32-годишната Ариана Гранде останаха извън категориите за най-добра актриса и най-добра поддържаща актриса, след като миналата година бяха номинирани заедно. На церемонията през 2025 г. Ериво загуби от звездата от „Анора“ Майки Мадисън, а Гранде отстъпи наградата на Зоуи Салданя за ролята ѝ в „Емилия Перес“.

Отсъствието на Гранде от номинациите за 2026 г. е особено изненадващо, тъй като тя получи признание от Наградите на актьорите, „Златен глобус“ и „Изборът на критиците“. Ериво, от своя страна, беше отличена единствено със номинация за „Златен глобус“.

#WickedForGood was completely shut out of the 2026 #Oscars...but it wasn't alone. We're breaking down all the biggest snubs and surprises from this year's nominations. #THRNews pic.twitter.com/2100LkYMEB — The Hollywood Reporter (@THR) January 22, 2026

Адам Сандлър

Адам Сандлър не премина селекцията за изпълнението си във филма на Ноа Баумбах „Джей Кели“. Продукцията не получи нито една номинация за „Оскар“, включително и за неговия екранен партньор Джордж Клуни.

59-годишният Сандлър и 64-годишният Клуни бяха номинирани за „Златен глобус“ тази година, но не спечелиха. Сандлър получи и номинация за „Изборът на критиците“.

Актьорът вече има история с пренебрегване от страна на Академията, след като не беше номиниран за „Нешлифовани диаманти“ през 2019 г. Клуни е носител на два „Оскар“-а – за ролята си в „Сириана“ (2005) и като продуцент на „Арго“ (2012).

Пол Мескал

До обявяването на номинациите Пол Мескал беше сред сигурните имена, след като печелеше отличия през целия награден сезон за ролята си в „Хамнет“.

Въпреки че 29-годишният актьор остана извън надпреварата, филмът получи осем номинации, включително за най-добра актриса за Джеси Бъкли, най-добър режисьор за Клои Джао и най-добър филм.

Мескал вече има номинация за „Оскар“ за „След слънце“ от 2023 г.

Oscar 2026 snubs and surprise nominations: ‘Wicked: For Good’ completely shut out, Ariana Grande and more https://t.co/3DeeGjBPyg pic.twitter.com/th16L9L56g — Page Six (@PageSix) January 22, 2026

Дуейн „Скалата“ Джонсън

Въпреки активната си кампания Дуейн „Скалата“ Джонсън не получи признание за ролята си във филма на Бени Сафди „Машина за разбиване“. Същото се отнася и за екранната му партньорка Емили Блънт. И двамата бяха номинирани за „Златен глобус“.

Спортната драма, в която Джонсън влиза в образа на реалния ММА боец Марк Кер, не постигна очаквания успех в боксофиса. Актьорът нееднократно е заявявал желанието си да се насочи към по-драматични роли.

„Просто имах това пламенно желание и гласът ми казваше: „Ами ако има още и ами ако мога?““, каза той на филмовия фестивал във Венеция през 2025 г. „Много пъти е по-трудно за нас – или поне за мен – да разберем на какво си способен, когато си бил вписан в нещо.“

Чейс Инфинити

25-годишната звезда от "Битка след битка“ остана извън категорията за най-добра актриса, въпреки номинациите си за наградите на актьорите, „Златен глобус“ и „Изборът на критиците“.

Решението дойде на фона на силното представяне на филма на Пол Томас Андерсън, който събра 13 номинации – вторият най-висок резултат след „Грешници“.

Джеси Племънс

Високо оцененото от критиката изпълнение на Джеси Племънс в „Бугония“ не му донесе номинация за „Оскар“. 37-годишният актьор беше отличен с номинации от гилдията на актьорите и „Златен глобус“.

Единствената му номинация за „Оскар“ до момента остава тази за „Силата на кучето“ от 2021 г.

Все пак Академията включи „Бугония“ в четири категории, сред които и тази за най-добра актриса за Ема Стоун – двукратна носителка на „Оскар“.

Oscar Noms Biggest Snubs and Surprises: Ariana Grande and Cynthia Erivo Shut Out for ‘Wicked,’ Paul Mescal Misses With ‘Hamnet’ and ‘F1’ Scores Best Picture Nodhttps://t.co/7ttgtGQ1C1 pic.twitter.com/J3auJbWzrm — Variety (@Variety) January 22, 2026

Изненади

„Грешници“

„Грешници“ влезе в историята още в сутринта на обявяването на номинациите.

Филмът на Райън Куглър получи общо 16 номинации – нов рекорд за най-много отличия за една продукция. Така беше подобрен досегашният рекорд, държан от „Титаник“ (1997), „Ла Ла Ленд“ (2016) и „Всичко за Ив“ (1950) с по 14 номинации.

Делрой Линдо

Делрой Линдо, който изпълнява ролята на Делта Слим в „Грешници“, получи номинация за най-добър поддържащ актьор, след като беше пренебрегнат от други наградни церемонии през сезона.

Той ще се изправи срещу Бенисио дел Торо, Шон Пен, Стелан Скарсгард и Джейкъб Елорди.

Кейт Хъдсън

Кейт Хъдсън беше номинирана за най-добра актриса за ролята си в „Song Sung Blue“. Нейният колега Хю Джакман не получи номинация за най-добър актьор.

За Хъдсън това е първа номинация за „Оскар“ от 2001 г., когато беше отличена за „Почти известни“. Тогава тя загуби от Марсия Гей Хардън за „Полок“.

През настоящия награден сезон актрисата получи номинации и от гилдията на актьорите, както и от „Златен глобус“.