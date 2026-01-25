Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Р усия няма да води каквито и да било разговори с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Кая Калас: ЕС твърде дълго предлага на Русия алтернативи

"Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас? Ние никога няма да разговаряме с нея, както и американците няма да го правят - това е очевидно. Какво остава да направим? Просто трябва да изчакаме тя да напусне поста си", каза Песков в коментар за руската държавна телевизия пред репортера Павел Зарубин.

Междувременно Кремъл съобщи, че руските въоръжени сили внимателно следят плановете на САЩ за създаване на противоракетен отбранителен щит "Златен купол", включително в контекста на ситуацията с Гренландия.

"Какъв точно ще бъде този купол? Срещу какви заплахи ще бъде насочен?", попита Песков. "Нямам никакво съмнение, че нашите военни ще наблюдават внимателно и ще анализират подробно тези планове."