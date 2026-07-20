Рубио е готов за среща с Лавров, Кремъл подкрепя идеята

Кремъл заяви, че би приветствал евентуална среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на форума на АСЕАН в Манила.

Марко Рубио вече обяви, че е готов да разговаря с Лавров в кулоарите на срещата, която се провежда от 19 до 23 юли.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че през последните дни не е имало контакти между Кремъл и Белия дом.

Кремъл заяви днес, че би приветствал разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и външния министър на Русия Сергей Лавров на срещата на Асоциацията на страните от Югоизточните Азия (АСЕАН) в Манила тази седмица.

Рубио, който е в Манила от 19 до 23 юли, каза през уикенда, че е готов да се срещне с Лавров в кулоарите на срещата.

Лавров е готов да се срещне с Марко Рубио

В отговор на въпрос дали е възможно да бъде проведен такъв разговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Москва гледа благоприятно на евентуална среща между двамата висши дипломати.

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

„Контактите през министерствата на външните работи и дипломатическите канали са, разбира се, основно от техническо естество, но ако има контакт на ниво министри, ние със сигурност бихме го приветствали“, каза Песков пред журналисти.

Той добави, че не е имало никакви контакти между Кремъл и Белият дом през последните дни.