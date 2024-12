Сълзливото послание на Шарън Стоун към по-младата ѝ версия

К огато питам Шарън Стоун какво би казала на по-младата си същност за устойчивостта, реакцията ѝ изненадва и двама ни.

Говорихме за политика, живопис и Холивуд, но тя изведнъж слага ръка на очите си, прави дълга пауза, а след това започва да плаче.

„Ще се справиш“, казва 66-годишната холивудска актриса и казва, че посланието би било следното.

Актьорката, хуманитарен работник, автор, продуцент - а напоследък и художник - разказва за моментите, когато мозъчен кръвоизлив едва не прекратява живота ѝ преди 23 години.

„Не го знаеш, но ще се справиш. Бих си го татуирала от вътрешната страна на клепачите. Бих искала да го познавам толкова много пъти“, повтаря тя.

„Когато бях на пода и не можех да извикам линейка. Когато се прибрах вкъщи от болницата и прочетох в списание People, че в продължение на 30 дни няма да знаем дали ще живея, или ще умра“, продължава тя.

Една артерия се е спукала, което е причинило кръвоизлив в мозъка ѝ и инсулт. Тя казва, че е имала 1% шанс да оцелее и е трябвало да се научи отново на основни неща като ходене и говорене.

По-нататък тя изброява предизвикателствата, с които се е сблъскала след това, включително финансови проблеми и битка за попечителство с бившия ѝ съпруг Фил Бронщайн за осиновения им син Роан.

До моя въпрос, обяснява Стоун, тя не е осъзнавала напълно, че е преминала през всичко това.

Sharon Stone’s tearful message to her younger self https://t.co/pUYLAASwgd