Свят

Почина Терънс Донован - емблематичният актьор от „Съседи“ и „У дома и навън“

Британско-австралийският актьор, известен с ролите си в „Съседи“ и „У дома и навън“, е починал в Мелбърн

20 юли 2026, 12:42
Почина Терънс Донован - емблематичният актьор от „Съседи“ и „У дома и навън“
Терънс Донован   
Източник: Getty Images
  • Британско-австралийският актьор Терънс Донован почина на 90-годишна възраст в Мелбърн, съобщи семейството му.
  • Донован беше известен с ролите си в сериалите „Съседи“ (Neighbours) и „У дома и навън“ (Home and Away), както и в полицейските драми Division 4 и Cop Shop.
  • Освен успешната си актьорска кариера, той има значим принос за развитието на австралийската филмова и телевизионна индустрия, като подкрепя въвеждането на изисквания за излъчване на местни продукции.

Британско-австралийският актьор Терънс Донован, известен с ролите си в сериалите „Съседи" и „У дома и навън“ (Home and Away), почина на 90-годишна възраст, съобщи семейството му, предаде Би Би Си.

Неговият син, актьорът и певец Джейсън Донован, потвърди, че баща му е починал в Мелбърн, Австралия, на 18 юли. „Татко беше невероятна личност, човек с мащаб. Той беше най-добрият ни приятел... нашият свят! Ще ни липсва безкрайно, но се утешаваме с мисълта, че бяхме до него в последните му дни“, се казва в изявление от името на семейството. 

Роденият в Лондон Донован беше популярен и с ролите си в австралийските полицейски драми Division 4 и Cop Shop, излъчвани през 70-те и 80-те години на миналия век.

В публикацията на Джейсън, написана съвместно с брат му Пол, се казва още, че те намират утеха в „мисълта, че той изживя живота си на макс, вярвайки, че животът е или дръзко приключение, или нищо!“. „Какви късметлии сме да имаме баща като теб“, добавят синовете на Терънс Донован.

След като се премества в Австралия като тийнейджър, Донован започва кариерата си като певец, преди да направи екранния си дебют в началото на 60-те години на миналия век. Десет години по-късно той изиграва две от най-емблематичните си роли - първо като детектив Мик Питърс в Division 4, а след това и като старши сержант Вик Камерън в Cop Shop.

Донован се присъединява към актьорския състав на Neighbours през 90-те години в ролята на Дъг Уилис, малко след като синът му Джейсън напуска сериала. Паралелно с шестдесетгодишната си кариера в телевизията, той прави запомнящи се роли във филми като The Man from Snowy River и Breaker Morant, има и редица изяви на театралната сцена.

В своя пост Джейсън коментира, че в началото на 70-те години баща му е използвал своята популярност, за да спечели подкрепа за австралийската филмова и телевизионна индустрия след масовото навлизане на продукции от САЩ и Великобритания.

„Резултатът от тази кампания беше въвеждането на задължение за търговските телевизионни оператори да излъчват австралийски продукции“, пише Джейсън под снимка, на която баща му участва в шествие по улиците на Мелбърн с транспарант с надпис T.V. Make It Australia Now.

„Без хора като татко вероятно нямаше да видим развитието на индустрията през 70-те и 80-те години, а косвено и появата на филми като The Man From Snowy River, Breaker Morant, Picnic at Hanging Rock, Priscilla, Muriel's Wedding, „Дънди Крокодила“, Strictly Ballroom, добавя той, цитиран от Би Би Си.

Източник: БТА, Марина Чертова    
Терънс Донован Джейсън Донован Съседи У дома и навън австралийски актьор починал актьор телевизионен сериал Cop Shop австралийска телевизия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

Майка откри и застреля мъж под леглото на дъщеря ѝ, ще я съдят за убийство

Майка откри и застреля мъж под леглото на дъщеря ѝ, ще я съдят за убийство

11-годишната Наталия остава в неизвестност - МВР засилва търсенето

11-годишната Наталия остава в неизвестност - МВР засилва търсенето

Лов на хора по улиците: Как мобилизацията в Украйна прерасна в брутално насилие

Лов на хора по улиците: Как мобилизацията в Украйна прерасна в брутално насилие

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо китайската автомобилна индустрия превъзхожда европейската

Защо китайската автомобилна индустрия превъзхожда европейската

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 14 часа
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 13 часа
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 17 часа
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Скандал със Зендая: Актрисата отнесе вълна от критики заради 3000-годишни обеци

Любопитно Преди 23 минути

Холивудската звезда Зендая попадна под кръстосан огън, след като се появи на червения килим с обеци, направени от 3000-годишни ирански артефакти. Критиците настояват безценното съкровище да бъде върнато в музей, вместо да служи за моден аксесоар

Нова кадрова рокада: Бивш депутат от ИТН влиза в борда на НКЖИ

Нова кадрова рокада: Бивш депутат от ИТН влиза в борда на НКЖИ

България Преди 30 минути

Бившият депутат от „Има такъв народ“ влиза в ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с решение на транспортното министерство

Анди Бърнам, лидер на британските лейбъристи и нов премиер на Великобритания

Анди Бърнам официално поема поста министър-председател на Великобритания

Свят Преди 58 минути

Лидерът на лейбъристите поема управлението с обещания за икономически реформи, по-ниски сметки и децентрализация

.

Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста

Любопитно Преди 1 час

Григор Димитров се изкачи до 142-ото място в световната ранглиста на АТП след участието си в Бостад. Прогрес в класирането отбелязват още Пьотр Нестеров и 17-годишният талант Иван Иванов, а Яник Синер остава на върха

.

Рубио е готов за среща с Лавров, Кремъл подкрепя идеята

Свят Преди 1 час

Според Дмитрий Песков дипломатически контакт на министерско ниво в Манила би бил положителна стъпка в отношенията между Москва и Вашингтон

Арх. Иван Шишков

Шишков представи договорите за „Хемус“, Видин - Ботевград и републиканската пътна мрежа

България Преди 1 час

Министърът заяви, че прекратяването на обществените поръчки би довело до забавяне и по-високи разходи за инфраструктурните проекти

На снимката е ATV.

АТВ се обърна в Правец, шофьорът е с опасност за живота

България Преди 1 час

Мъжът е настанен в реанимация, а спътникът му е с леки наранявания

От триумф до трагедия: Фонтан се срути и уби 13-годишен фен на Испания

От триумф до трагедия: Фонтан се срути и уби 13-годишен фен на Испания

Свят Преди 1 час

След последния съдийски сигнал и победата на Испания над Аржентина, подпечатана с гол на Феран Торес, стотици хиляди фенове излязоха по улиците, за да празнуват титлата. В Сиудад Родриго едно от основните места за събиране беше фонтанът „Арбол Гордо“

Непланиран удар: НАСА казва, че части от ракета на SpaceX може да ударят Луната

Непланиран удар: НАСА казва, че части от ракета на SpaceX може да ударят Луната

Любопитно Преди 1 час

Изгубена степен от ракетата Falcon 9 на SpaceX ще се сблъска с Луната на 5 август. Учените от НАСА следят 4-тонната отломка, но се съмняват, че прашният облак от сблъсъка ще може да се види с просто око от Земята

Внимание, туристи! Тридневна гореща вълна с температури до 42° обхваща Гърция

Внимание, туристи! Тридневна гореща вълна с температури до 42° обхваща Гърция

Свят Преди 1 час

Властите предупреждават за екстремни жеги, повишен риск от пожари и призовават гражданите да ограничат престоя на открито

Мел Гибсън

„Сатаната ще тръгне след теб“: Мрачното предупреждение на Мел Гибсън за новия му филм

Свят Преди 2 часа

Дългогодишният сътрудник на Мел Гибсън – Рандъл Уолъс – разкри мрачното духовно предупреждение, което двукратният носител на „Оскар“ му е отправил, преди да започнат да пишат сценария за продължението на „Страстите Христови“

Централата на "Юроклиър" в Брюксел

Запорираните руски активи в ЕС са донесли 6,6 млрд. евро приходи

Свят Преди 2 часа

„Юроклиър“ отчита милиардни постъпления от замразените резерви на Руската централна банка, а Русия продължава съдебната битка

Нов скандал с Травис Скот: Рапърът предизвика меле заради снимка

Нов скандал с Травис Скот: Рапърът предизвика меле заради снимка

Любопитно Преди 2 часа

Рапърът Травис Скот и екипът му скочиха на гост в частния клуб Zero Bond в Ню Йорк, след като музикантът подозрял, че го снимат. Охраната е овладяла сблъсъка с хвърляне на бутилки за броени секунди

Турският външен министър Хакан Фидан.

Турция призова САЩ и Иран да се върнат към временното споразумение

Свят Преди 2 часа

Турция и Катар координират дипломатически усилия за ограничаване на напрежението и предотвратяване на по-широк конфликт в Близкия изток

Три коли се сблъскаха край село Бели Лом, полицията регулира трафика

Три коли се сблъскаха край село Бели Лом, полицията регулира трафика

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал при опит за завиване към паркинг, няма данни за тежко ранени

Рисковете в Ормузкия проток: Има ли алтернатива?

Рисковете в Ормузкия проток: Има ли алтернатива?

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

Нора Шопова ориса дъщеричката си

Edna.bg

ТЕСТ: Каква седмица те очаква?

Edna.bg

Трогателен жест на испански национал просълзи милиони (ВИДЕО)

Gong.bg

НА ЖИВО: Кой ще е следващият съперник на ЦСКА в Лига Европа

Gong.bg

Българин падна от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, след нападение от агресивен пътник

Nova.bg

Издирват 75-годишна жена от София

Nova.bg