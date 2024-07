"Семейство Симпсън" предсказа президентската кандидатура на Камала Харис?

"Семейство Симпсън" го направи отново.

Редица потребители на X/Twitter обърнаха внимание на най-новото съвпадение, свързано с дългогодишното анимационно филмче на Fox, тъй като в епизод от 2000 г. на сериала на Fox Лиса Симпсън е облечена в лилав костюм, сравним с този, който носи вицепрезидентът Камала Харис по време на встъпването в длъжност през 2021 г.

The Simpsons predicted it again! Fans go wild over viral meme comparing Kamala Harris in purple suit to Lisa's presidential look from THAT eerie year 2000 episode https://t.co/vUOchAqVDC pic.twitter.com/JL6M8NLhe6

Мемето стана вирусно в неделя, когато президентът Джо Байдън напусна надпреварата, подкрепяйки Харис да заеме неговото място в президентската надпревара, около месец преди Националния конгрес на Демократическата партия в Чикаго.

По време на встъпването в длъжност на Байдън, състояло се на 20 януари 2021 г., Харис беше облечена в лилав тоалет, проектиран от Кристофър Джон Роджърс, с обувки по дизайн на Серджо Хъдсън и колие от Вилфредо Росадо.

Актрисата Клаудия Джордан публикува снимка на Харис редом до Симпсън, като написа: "Не напразно, но Симпсън вече предсказа това...“

Друг потребител отбеляза: "Семейство Симпсън го направи отново! 17-и епизод на 11-и сезон (през 2000 г.) показва Лиса Симпсън като първата жена президент на САЩ, която говори за това как страната е разорена след президента Тръмп. А ето и Камала, облечена в същия костюм на встъпването в длъжност на Байдън".

Последното предсказание беше включено в епизод, излъчен в зората на хилядолетието, на 19 март 2000 г., озаглавен "Барт в бъдещето".

В сюжета семейството посещава индианско казино, където на Барт, твърде малък, за да влезе на 10-годишна възраст, се показва поглед три десетилетия напред в бъдещето.

Лиса е избрана за президент и се вижда облечена в лилав панталон, а останалите членове на семейството се аклиматизират в Белия дом.

Усложняването на съвпаденията е, че президентството на Лиса идва след предполагаемото президентство на Доналд Тръмп, което предизвика огромен дефицит.

Лиса, като президент в епизода, казва: "Както знаете, наследихме доста голяма бюджетна криза от президента Тръмп".

Епизодът е силно цитиран и преди на фона на издигането на Тръмп на политическа власт и мандата му като 45-и президент на САЩ от 2017-2021 г.

Дан Грийн, който е автор на епизода, заяви пред The Hollywood Reporter през март 2016 г., че е "е предупреждение към Америка".

И това изглеждаше като логичната последна спирка преди да се стигне до дъното. Беше предложен, защото съответстваше на визията на Америка, която полудява.

‘The Simpsons’ predicted Kamal Harris' presidential run?



With Biden opting out of presidential race, animated sitcom 'The Simpsons' is back in spotlight. Like previous times, the show seems to have predicted Kamala' oath-taking.#KamalaHarris #POTUS #USPresidentialElection2024 pic.twitter.com/Kzo8RPF3ds