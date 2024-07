30 години след "пророчеството" на "Семейство Симпсън“: Cypress Hill с концерт с Лондонския симфоничен оркестър

П рез 1996 г. американските хип-хоп звезди Cypress Hill са показани в епизод на "Семейство Симпсън", в който записват концерт с Лондонския симфоничен оркестър.

Макар че по онова време това може да е изглеждало малко вероятно сътрудничество, "Семейство Симпсън" придоби репутацията на страшно добър предсказвач на бъдещето, а рапърите отдавна имат класически влияния и стремеж да разширяват границите на своята музика.

'Thanks to The Simpsons!' Cypress Hill on finally getting to gig with London Symphony Orchestra



