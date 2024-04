„Семейство Симпсън“ „уби“ емблематичен герой

Т ози уикенд феновете на "Семейство Симпсън" бяха шокирани, когато дългогодишният сериал „уби“ емблематичен герой.

Поддържащата фигура на Лари Барфлай дебютира в сериала през декември 1989 г. - преди почти 35 години - в премиерния епизод на поредицата, "Симпсън се пече на открит огън" на коледна тематика.

В последния епизод - с каламбурното заглавие Cremains Of The Day - зрителите научиха, че Лари Барфлай е починал.

Лари е бил член на компанията по чашка, посещаваща таверната на Мо и е озвучен от Хари Шиърър, който е известен с това, че е вдъхнал живот на множество персонажи, сред които Нед Фландърс, г-н Бърнс, неговият асистент Смитърс, директор Скинър и преподобния Лавджой.

Сериалът, който миналата година беше подложен на обстрел от страна на твърде чувствителни зрители заради сцени, в които Хоумър комично удушава сина си Барт, често включваше Лари заедно с много по-изявения Барни Гъмбъл - комичен пияница, чието нечленоразделно поведение често краде сцените в бара.

Въпреки че Лари съществува от десетилетия, той никога не е заемал важна роля в някой от епизодите и почти нищо не се знае за предисторията на героя.

Това се промени с неделния епизод, тъй като посмъртно бе разкрито, че той се казва Лорънс Далримпъл.

В епизода Хоумър и другите му приятели пиячи изследват изненадващата история на Лари, докато осъзнават, че едва ли са го познавали.

Феновете на "Семейство Симпсън" реагираха в социалните мрежи със смесица от изненада и подигравателен шок на новината за смъртта на второстепенния герой.

Сценаристът на "Семейство Симпсън" Мат Селман, който е съавтор на шоуто заедно с Ал Джийн, се подигра с това как собственият му сериал пресъздава смъртта на второстепенен герой.

'Кой ще умре тази неделя в @TheSimpsons?' - написа той в X (бивш Twitter), като същевременно включи снимки на Хоумър, Мардж, Барт и Лари.

