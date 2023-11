Селена Гомес се завърна в Instagram

П евицата Селена Гомес се върна в Instagram с нови истории шест дни след като обеща да изтрие страницата си. Гомес публикува слайдшоу на кулинарни теми. На кадрите звездата се появява на фона на кухненска маса в компанията на готвачи.

Преди това изпълнителката заплаши да изтрие страницата си в Instagram, където има повече от 430 милиона абонати, поради вълна от омраза, отправена към нея след изявления за Израел. Селена Гомес наруши мълчанието си и се проговори за конфликта в Израел и Палестина, което разгневи феновете ѝ.

Selena Gomez announces she’s taking an Instagram break in deleted post:



“I’m done. I do not support any of what’s going on.” pic.twitter.com/7GQEdBngsH