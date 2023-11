А мериканската певица и актриса Селена Гомес заяви, че ще изтрие акаунта си в Instagram, който има над 430 хиляди абонати, заради множество атаки срещу нея.

"Вземам си почивка и изтривам своя Instagram", написа Гомес.

Singer Selena Gomez threatens to delete her instagram account pic.twitter.com/9O0yDVOjuc

Тя обаче не уточни кога точно ще напусне социалната мрежа. Сега акаунтът на звездата все още е активен, но в него няма нови снимки.

Преди това Гомес се оплака от вълната от омраза, насочена към нея заради отказа ѝ да заеме ясна позиция по отношение на палестинско-израелския конфликт.

Singer Selena Gomez reacts to Gaza attack, threatens to delete her Instagram account pic.twitter.com/cd9K8cXNll