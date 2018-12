Лондонското списание Literary Review за пореден път присъди награда за най-лошото описание на секс в литературата на английски език. Победител е американския писател Джеймс Фрей, а наградата той заслужи с автобиографична роман „Катерина“.

Въображението на журито беше поразено от многобройните сексуални сцени в романа и особено дългото, натрапчиво описание на секса в парижка тоалетна между главните герои в книгата Джей и неговата любовница модела Катерина. „На Джеймс Фрей тази година му се удаде да се превърне в лидер на многобройните номинирани мъже благодарение на количеството и продължителността на съмнителни еротични пасажи в неговия роман“, гласи оценката на журито.

„Множеството и непрекъснати сцени на фантазията в „Катерина“ би било достатъчно на автора да завоюва тази награда многократно“, добавят оценителите на полета на фантазията на писателя.

„Получаването на тази престижна награда за мен е голяма чест и голямо отрезвяване“, каза в отговор писателя.

Тази година в списъка влязоха само мъже, възможно е журито да е сметнало, че жените пишат за секса по-правдоподобно.

Great to catch the tail-end (so to speak) of the Literary Review's Bad Sex Prize last night, and much mirth over James Frey winning as a) American and b) scandalous. Always a good start to the London literary Xmas season.