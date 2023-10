"Сделка за няколко милиона долара": Меган Маркъл с нов подкаст

М еган Маркъл е на път да подпише "сделка за няколко милиона долара": херцогинята на Съсекс ще записва отново подкасти след провала на Spotify. Това съобщава The Mirror, като се позовава на свои източници.

Тя ще подпише договор с партньора на Amazon за производство на подкасти - Audible.

Meghan Markle close to signing new "make or break" podcast deal after being dropped by Spotify! https://t.co/c8SzgF9l0J 🔗