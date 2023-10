В името на психичното здраве: Принц Хари и Меган Маркъл с призив

П ринц Хари и Меган Маркъл отправиха призив към социалните медийни платформи да приемат по-добри политики за модериране на съдържанието, предаде Асошиейтед прес.

Те направиха изявлението си по повод Световния ден на психичното здраве - 10 октомври. По думите на Хари и Меган са необходими промени на водещите до пристрастяване приложения, които могат да навредят на психичното здраве на младите хора.

Двойката говори по време на дискусия в Ню Йорк, координирана от фондацията им "Арчиуел", като част от втория годишен фестивал за повишаване на осведомеността за психичното здраве, чийто инициатор е организацията с нестопанска цел Проджект Хелти Майндс.

Коментарите на Хари и Меган дойдоха след включвания на родители, които са загубили деца заради проблеми с психичното здраве, свързани с използването на социални медии. Родителите разказаха за загубата си и за това как общността, създадена от фондацията, за да говори за тези проблеми, им помага да намерят подкрепа.

Хари каза, че през последната година фондацията е събирала родители чрез Зуум (Zoom), защото много от тях не са имали възможност да се свържат с други, които са преживели подобна трагедия.

Той допълни, че двамата с Меган също така искат да осигурят колкото се може повече подкрепа, трибуна и платформа за тези родители, за да могат те да се съберат, да скърбят и да се излекуват заедно и колективно да се съсредоточат върху решенията, така че никое друго семейство да не трябва да преминава през това, което самите те са преживели.

Меган, която в миналото е говорила за собствените си предизвикателства, свързани с психичното здраве, каза, че двойката се фокусира върху това какво може да направи зад кулисите, за да стане използването на социалните медии по-безопасно, по-добро и по-позитивно.

Без да назовава имена, тя допълни, че са имали разговори с ръководители, които са споделили, че са изградили предпазни ограничения около своите платформи. По думите на Меган родителите обаче невинаги се чувстват комфортно да навигират в тези платформи и се нуждаят от по-добри решения.

"Хората страдат и децата, умират", каза тя.

Във Великобритания братът на Хари, принц Уилям и съпругата му Катрин, принцесата на Уелс, участваха в отделен форум, за да привлекат вниманието към предизвикателствата пред младите хора, свързани с психичното здраве.

Двамата поставиха началото на нов етап от кампанията си в подкрепа на психичното здраве на нацията с призив за "конкретни действия" в помощ на следващото поколение.

По време на събитието принцесата на Уелс Катрин произнесе реч пред млади хора, събрали се в град Бирмингам за семинари и дискусии по повод Световния ден на психичното здраве, и им каза, че целта им е да "формират по-справедливи, по-безопасни, по-добри и по-равни общества".

Уилям се включи в публична дискусия след речта на съпругата си и каза на младата аудитория, че да се говори за психично здраве помага да се премахне стигмата, свързана с проблема, но по думите му "има още много работа".

Междувременно Хари отправи призив към социалните компании: "Моля, спрете да изпращате на децата съдържание, което не бихте искали собствените ви деца да виждат. Мисля, че това е много проста молба и лесно решение".