Риана продава своето имение в Калифорния

Б арбадоската певица Риана обяви за продажба имение в калифорнийския Бевърли Хилс. Тя поиска повече от 10 милиона долара за съоръжението, съобщава Mansion Global.

Цената на къщата с площ от почти 475 квадратни метра беше оценена на 10,5 милиона долара. Риана го притежава от март 2021 г., когато го купи за 10 милиона долара. В обявата се отбелязва, че имението се намира в близост до центъра на града в тиха странична улица на една от най-престижните улици.

Pop music's most active real estate entrepreneur is at it again!



Rihanna has listed her Tudor-inspired home in the Beverly Hills Post Office neighborhood of L.A. for $10.5 million. https://t.co/oQ8V0R5e3L