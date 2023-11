Салма Хайек е богиня в разкошна зелена рокля на звездна гала (СНИМКИ)

С алма Хайек бе отличена за забележителния си принос към хуманитарните каузи. Актрисата присъстваше на галавечеря на организацията с нестопанска цел Baby2Baby в Лос Анджелис.

Тя бе отличена за нейната отдаденост за подобряване на живота на нуждаещите се деца по света. Хайек получи престижната награда "Дарителско дърво" за 2023 г.

Салма е известна с ролите си в киното и социалната си активност. Тя е защитник на правата на жените и децата, участва в инициативи, обвързани с имигрантите по света.

Нейни съмишленици са забележителни личности като: Ейми Адамс, Джесика Алба, Дрю Баримор, Ванеса Брайънт, Дженифър Гарнър, Кейт Хъдсън, Ким Кардашиян, Гуинет Палтроу, Криси Тейгън и Кери Уошингтън.

Преди да получи наградата, Салма дефилира по червения килим, пленявайки всички с елегантността си. Тя беше облечена в ослепителна зелена рокля, която перфектно подчертаваше невероятната ѝ фигура. С дългогодишен опит на червения килим, Салма уверено позираше пред фотографите. Тоалетът ѝ беше допълнен от черни обувки на платформа, а коса ѝ беше наполовина вдигната, наполовина спусната. Прическата подчертаваше сияйното ѝ лице.

По време на церемонията актрисата от филма "Фрида" изрази благодарността си за номинацията.

"За мен е голяма чест да получа наградата "Дарителско дърво" от Baby2Baby", сподели тя в изявление за The Hollywood Reporter.

Салма разказа за 39-годишната си дейност в подкрепа на жените и децата, като изрази възхищението си от ангажираността и ефективността на Baby2Baby.

"Много се гордея, че споделям тяхната мисия, и нямам търпение да продължа да се уча от тези забележителни жени", добави тя.

Салма е дългогодишен поддръжник на различни социални каузи. Усилията ѝ включват лобиране пред Конгреса за удължаване на срока на действие на Закона за насилието над жени. Тя е съосновател на Фондация "Керинг", която се фокусира върху спасяването на жените по света от различни форми на насилие.

