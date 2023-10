С помощта на ИИ: „Бийтълс“ се завръщат с нова песен

Д ългоочакваната нова и последна песен на Бийтълс „Now and Then“, включваща и четиримата членове, ще бъде пусната следващата седмица благодарение на същата технология за изкуствен интелект (AI), която беше използвана за подобряване на звука в документалния филм на Питър Джаксън „Get Back“.

„Ето го, гласът на Джон, кристално чист“, каза Пол Маккартни.

How a new Beatles song will debut soon thanks to a little help from AI: https://t.co/71wqSMg3lA