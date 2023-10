"1989": Тейлър Суифт пуска на пазара преиздадения си албум

Т ейлър Суифт преиздава албума си "1989" в разгара на доминацията ѝ в поп културата, предаде Асошиейтед прес.

Излязъл през 2014 г. и кръстен на рождената ѝ година, оригиналният "1989" означаваше звуково прераждане. Суифт се беше отърсила от кънтри корените на първите си четири студийни албума и се беше обявила за пълноценна поп звезда.

‘1989 (Taylor's Version)’ has received a perfect score of 100 from Rolling Stone, labeling it an “instant classic.” pic.twitter.com/67m2g98XAI

"1989 (Taylor's Version)", който излиза на пазара днес, взима тази версия на Суифт - тогава тя е в средата на 20-те си години, живее в Ню Йорк, готова е да завладее света с арсенал от синтезаторни звуци от 80-те и има нов продуцент на име Джак Антоноф. В него са включени пет неиздавани песни, които дават повече информация за изпълнителката, която е била тогава.

Преиздадените досега албуми, които съдържат в заглавието си "Taylor's Version", са нещо повече от обикновени презаписи. Те са придружени от нова музика и визуализации, които дават повече възможности да се разбере нейната работа.

Проектът - четвъртият от шестте преиздадени досега албума, е провокиран от закупуването и продажбата на ранния каталог на Тейлър от музикалния мениджър Скутър Браун. Новите продукции са свързани с усилията на изпълнителката да контролира собствените си песни и начина, по който се използват.

“If they call me a slut, you know it might be worth it for once.”



— Taylor Swift on “Slut!” off ‘1989 (Taylor’s Version).’ pic.twitter.com/kyO3Bw0Fkv