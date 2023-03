Шер работи по нова музика с младото си гадже

В интервю за „E! News“ Шер сподели, че е "развълнувана" от създаването на музика със своя нов приятел и продуцент.

76-годишната легенда на попкултурата заяви: "Отивам в Англия, за да направя два албума." Тя добави: "Някои от песните, които Александър ми даде, ме направиха доста развълнувана. Той е продуцент и писател и прави всичко, така че съм щастлива от това".

Cher Says She's Working on New Music with Boyfriend Alexander 'A.E.' Edwards https://t.co/J7MSj1Gi0u