Нова звездна двойка: Шер излиза с 36-годишния Александър Едуардс

Ш ер има нов приятел, който е с 40 години по-млад от нея, пише Vanity fair.

Шер направи разкритието чрез Twitter, като публикува снимка на новия си мъж Александър Едуардс.

Под поста, в отговор на свой фен, тя написа: „Той е мил, умен, весел… и ние сме като тийнейджъри.“

В друг туит тя насърчи жените да следват сърцето си, ако харесват някого, независимо от така наречената възрастова разлика.

He’s 36 & In End He Came after me,Till we met in the middle.He’s Consistent one ,I’m The Skittish one. We love each other…. LADIES NEVER GIVE UP.

Neither One Wanted2 Make LONG✈️. TRIP 2 Paris & Then PARIS WAS MAGIC,NEBI WANTED 2 C A.E🔥Grill,

Must say he was different 4 Me.