Ръсел Кроу не отиде на "Златен глобус", защитава семейството си

А ктьорът Ръсел Кроу не отиде на наградите „Златен глобус“, за да защити семейството си в Австралия, пише Би Би Си.

Кроу използва речта си на победител, за да повиши осведомеността на хората за кризата със смъртоносните пожари в родната му Австралия.

"Не се заблуждавайте. Трагедията в Австралия се основава на климатичните промени", каза той в съобщение, прочетено на сцената от водещата на церемонията Дженифър Анистън.

Актьорът спечели награда за Най-добър актьор в мини телевизионен сериал: "The Loudest Voice".

Най-малко 24 души са загинали от избухването на пожарите през септември.

Ръсел Кроу е един от хилядите жители на Австралия, чиито домове са били изгубени или повредени от пожарите, които засягат всеки щат и територия.

„Трябва да действаме с помощта на науката, да насочим силите си към възобновяемата енергия и да уважаваме нашата планета, която е уникалното и невероятно място", допълва Кроу своето послание.

Skipping this year's Golden Globes to fight the NSW fires, @russellcrowe got Jennifer Aniston to read out his acceptance speech: “Make no mistake, the tragedy unfolding in Australia is climate-change based.” #australiafires #australiaburns #goldenglobes pic.twitter.com/IFnVhUFJgX — The New Daily (@TheNewDailyAu) 6 януари 2020 г.

Актьорът редовно публикува в социалните мрежи относно пожарите, като показва щетите на дома му, но и насърчава дарения за доброволческите пожарни служби.

Последното му видео показва неговата награда "Златен глобус" заедно с противопожарната му екипировка.

Thanks to the @goldenglobes .

What a cast I got to work with.

Naomi Watts, @WallisAnnabelle Sienna Miller, Aleksa Palladino @JoshStamberg @SethMacFarlane Simon McBurney and everybody else. They created a complete world. Their commitment, sensitivity and courage was inspiring. pic.twitter.com/AW9PtKwKF3 — Russell Crowe (@russellcrowe) 6 януари 2020 г.

Актрисата Кейт Бланшет също използва церемонията, за да благодари на пожарникарите и доброволците в Австралия:

„Когато една държава е изправена пред климатична катастрофа, всички сме изправени пред климатична катастрофа“.

Общи усилия за справяне с кризата: дарения

Много звезди, певици и спортисти също направиха големи дарения за борбата с пожарите в Австралия.

Австралийската актриса Марго Роби сподели емоционален призив в Instagram в понеделник. Тя показа снимки от детството си, за да видят хората „колко красива е нашата страна“.

„Толкова е красиво и наистина боли в момента“, каза тя, докато призова последователите си да даряват на различни благотворителни организации, "за да дадат на бъдещите поколения детството, което аз имах щастието да преживея".

Дарения са обещани и от австралийската актриса Никол Кидман (500 000 долара), от тенисистката Мария Шарапова и от певицата Пинк, която дари 500 000 долара и заяви, че e "напълно опустошена от събитията в Австралия и пожарите там".

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp — P!nk (@Pink) 4 януари 2020 г.

Семейството на Стив Ъруин също се включва в борбата с пожарите и досега е спасило и излекувало 90 000 животни от огнената стихия.

