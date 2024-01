"Римляните са живеели добре тук": Съкровищата под Кьолнската катедрала (СНИМКИ/ВИДЕО)

З а археолозите Кьолн е истински рай: където и да копнат, в земята се натъкват на следи от хилядолетната история на града. Особено вълнуващо е под Кьолнската катедрала. Това пише Сузане Кордс за Deutsche Welle .

"Разкрихме огромна площ с находки, които ни отвеждат далеч назад чак във времето на Римската империя", казва археоложката Рут Щинесбек. Под огромна тя има предвид около 4000 квадратни метра, които се намират под Кьолнската катедрала на дълбочина от около три метра и половина, а в най-дълбоката си част стигат и до 16 метра под земята.

Под катедралата находките са много добре запазени "за разлика от навсякъде другаде в града, където старите сгради непрестанно се заменят с нови и почти нищо не е останало под земята”, казва Щинесбек. В този смисъл катедралата е не само епископалната църква на Кьолн, но и един вид защита за района под нея. "Ще рече, че тук следващите поколения не могат да променят нищо под земята", допълва археоложката.

Втората световна война дава възможност за разкопки

Мащабните разкопки започват през 1946 година. Археолозите са искали да започнат изследването на античните останки под готическата катедрала още много по-рано, но това би означавало да разрушат пода на храма. Това не било позволено, защото би нарушило дейността на църквата.

Година след края на Втората световна война обаче разкопките са били дори желани. "Искаха да проверят дали основите на катедралата са стабилни след бомбардировките. Тя беше понесла много щети и не работеше нормално”, обяснява Щинесбек.

В търсене на старата катедрала

Екипът от археолози искал да изследва старата катедрала - сграда, строена през 8 и 9 век. За съществуването ѝ се знаело от исторически извори. Франкският крал и по-късно западноримски император Карл Велики е назначил своя близък приятел и съветник Хилдеболд за първи архиепископ на Кьолн около 795 г. Той поръчва да се построи голяма катедрала в романски стил на мястото, където от 6 в. е имало баптистка църква.

"Не е била малка”, потвърждава Рут Щинесбек. "Била е близо 100 метра дълга, а това е било преди 1200 години. Това е близо две трети от днешната катедрала, която е една от най-големите църкви в света”.

The Cologne Cathedral is one of the largest Gothic churches in Northern Europe and its two huge spires give it the largest façade of any church in the world.



Construction of Cologne Cathedral began in 1248 but was halted in the years around 1560, unfinished. The project was… pic.twitter.com/0rrFzk5n6f