Нов арест след подозрение за терористична заплаха в Кьолнската катедрала

Г ерманската полиция е арестувала още един заподозрян във връзка с планирано терористично нападение срещу Кьолнската катедрала, предаде ДПА.

Заподозреният е 41-годишен мъж, задържан в западногерманския град Бохум в навечерието на Нова година. Той има германско и турско гражданство.

German officials detain a fifth suspect in connection with a threat to attack Cologne Cathedral https://t.co/sXsBLyxuMW