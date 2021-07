Ричард Брансън потегли към ръба на космоса

Д вукорпусният реактивен самолет носител, превозващ космическия самолет „Юнити-22” на компанията „Върджин галактик” се издигна над пустинята в щата Ню Мексико.

На борда за този изпитателен полет е британският милиардер Ричард Брансън, който желае сам да оцени преживяванията на бъдещите космически туристи, предадоха осведомителните агенции.

Това е първият изпитателен полет на космическия самолет „Юнити-22” до ръба на космоса

с пълен капацитет – двама пилоти и четирима пътници. Пилотите Дейв Макай и Майкъл Масучи ще контролират запалването и изключването на ракетния двигател и ще активират опашката на апарата за маневрата по връщане.

Ричард Брансън ще бъде придружен от трима висши служители на компанията си. Това са Бет Моузес, главен инструктор на астронавти във „Върджин галактик”, главният инженер Колин Бенет и Сириша Бандла, вицепрезидент за изследователската дейност.

„Юнити-22” ще се издигне със самолета-носител „Ив” на „Върджин галактик” на височина 15 км.

След това сам ще продължи полета си до максимална височина 89 км. Там екипажът ще остане в безтегловност за четири минути, преди да започне спускането към Земята.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8