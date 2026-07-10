„История за секс, стратегия и власт“: Как жените оформят сюжета на „Одисея“

Е пичната 2800-годишна поема на Омир, която този месец оживява на големия екран под режисурата на Кристофър Нолан и с Мат Деймън в главната роля, е много повече от обикновена приказка за мъжко геройство. Образът на Одисей е на силен воин, но самата история е изцяло дирижирана от капаните, тайните и изкушенията на жените, нимфите и богините, които той среща по пътя си. И точно това го прави толкова истински и човечен, пише BBC.

„Одисея“ разказва за митичния гръцки войн Одисей и неговия опит да се завърне в родното си кралство Итака след края на Троянската война. Десетгодишното му, изпълнено с опасности пътуване до дома е наситено с брутални предизвикателства. Но макар главният герой да е мъж, жените са тези, които доминират в епоса. Това не е просто суха история за битки, а разказ за секс, стратегии и власт, който звучи стряскащо актуално и днес.

Калипсо и Одисей: Геройство или ПТСР?

Поемата започва в medias res (в средата на събитията) – Одисей плаче на брега на остров Огигия, където живее с нимфата Калипсо през последните седем години. Въпреки че се е доказал като безстрашен герой на бойното поле в Троя, сега той изглежда напълно безпомощен. Трябва да се намеси самият съвет на боговете, за да бъде освободен от острова.

Модерният читател лесно би диагностицирал неговото бездействие и неспособност да продължи напред като ясен симптом на Посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Това обаче не омаловажава властта, която Калипсо има над него. Както самият Одисей признава, съпругата му Пенелопа не може да се мери по красота с нимфата, тъй като е просто обикновена смъртна.

“Athena knows only too well that it is men who hold power on earth, but women who shape events through subterfuge” https://t.co/QhtwKBOAr1 — Christina Ayiotis, Esq., CRM, CIPP/E, AIGP (@christinayiotis) July 9, 2026

Пенелопа и Атина: Истинските стратези

Докато съпругът ѝ отсъства, Пенелопа далеч не е пасивна жертва. Тя смело и изключително хитро отблъсква ухажванията на 108 обожатели, нахлули в двореца с цел да се оженят за нея и да заграбят трона на Итака. Нейният трик – да тъче погребален саван през деня и тайно да го разплита през нощта, за да бави решението си – е един от най-впечатляващите моменти в историята. Нейният успех в удържането на ухажорите има пряко отношение към това дали Одисей изобщо ще има кралство, в което да се завърне.

В същото време на небесния Олимп, най-големият съюзник на Одисей е жена – богинята Атина. Тя му помага в Троя, тя настоява за завръщането му и тя дирижира неговото спасение, когато той е изхвърлен полумъртъв на брега на фиакийците. Атина променя външния му вид, за да изглежда богоподобен и да спечели гостоприемството им, което му осигурява съкровища и безопасен кораб до дома.

Любопитен детайл: В почти всички случаи, когато се явява пред Одисей или сина му Телемах, Атина се маскира като мъж. Тя знае много добре, че мъжете държат официалната власт на земята, но жените са тези, които управляват събитията чрез хитрост и тайни ходове.

Слънчеви фасади и смъртоносни капани

Много от митичните същества, които Одисей среща, са зловещи именно заради привидно невинния си и красив външен вид:

Сирените: Одисей признава, че е бил обсебен от желанието да чуе песента им. Те примамват моряците с меден, съвършен глас към скалите, където ги чака сигурна смърт. За да оцелее, Одисей кара хората си да го вържат за мачтата на кораба – той иска да чуе магията, но без да плаща с живота си.

Одисей признава, че е бил обсебен от желанието да чуе песента им. Те примамват моряците с меден, съвършен глас към скалите, където ги чака сигурна смърт. За да оцелее, Одисей кара хората си да го вържат за мачтата на кораба – той иска да чуе магията, но без да плаща с живота си. Цирцея: Още една опасна красавица. Зад сладката ѝ маска се крие могъща магьосница, която превръщаผ спътниците на Одисей в прасета с помощта на билки и отвари. Но подобно на другите женски образи, тя е там колкото да вреди, толкова и да помага – накрая тя става негова любовница и му показва пътя към Подземното царство, за да получи пророчество за дома си.

Изводът: Човешките слабости на един велик войн

Вечното послание на „Одисея“ е, че женските чудовища и изкусителните нимфи не могат просто да бъдат игнорирани с груба сила. За да победи, Одисей трябва да им се отдаде до известна степен, но не прекалено много. Те подлагат на изпитание способността му за самоконтрол и умереност – качества, към които древните гърци са се стремили неистово.

Много критици подозират, че Одисей просто си е измислил тези фантастични истории, за да впечатли фиакийците и да ги накара да му дадат кораб. Ако е така, той не се е борил с истински чудовища, а със своите вътрешни демони, които често се оказват много по-коварни от физическите врагове.

Точно това го прави толкова вълнуващ герой – той е умен, креативен, но и дълбоко порочен и уязвим пред женската красота. Одисей е най-човечният образ на античния свят и затова историята му продължава да ни вълнува и от големия екран днес.