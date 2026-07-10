Почина Уоли Фънк - най-възрастната жена, излетяла в Космоса

А мериканката Уоли Фънк, пионер в авиацията и най-възрастната жена, излетяла в Космоса, почина на 87-годишна възраст. Тя си е отишла от естествена смърт в дома си в Грейпвайн, Тексас, в сряда вечерта (8 юли), оставяйки след себе си история за несломим дух и десетилетна битка за сбъдването на една голяма мечта.

„Нейната решителност доказва, че мечтите нямат срок на годност. Нейният кураж, издръжливост и новаторски постижения ще продължат да вдъхновяват младите хора – и най-вече момичетата – да преследват кариера в науката, авиацията и космическите изследвания“, се казва в официалното изявление на градските власти.

Wally Funk waited 60 years to get to space, and no one ever earned it more. She trained with the Mercury 13 in 1961, out-tested the men, and was told no anyway. She never stopped flying — 19,600 hours, thousands of students, a lifetime of firsts.



Five years ago this month, I had… pic.twitter.com/E8VgOZSpSe — Jeff Bezos (@JeffBezos) July 9, 2026

Историческият полет с Джеф Безос

През 2021 г. Уоли Фънк се превърна в най-възрастния човек, летял някога в Космоса по онова време, на възраст от 82 години. Тя се присъедини към екипажа на първата пилотирана мисия на ракетата New Shepard на компанията Blue Origin. Заедно с нея на борда бяха основателят на Amazon Джеф Безос, неговият брат Марк и нидерландският студент Оливър Демен.

По-късно нейният възрастов рекорд беше подобрен от актьора от „Стар Трек“ Уилям Шатнър и Ед Дуайт (първия чернокож кандидат-астронавт на САЩ), които излетяха на 90 години, но постижението на Уоли остава емблематично заради десетилетната битка, която тя води, за да стигне до звездите.

Жената, която задмина мъжете, но чу „Не“ от НАСА

Уоли Фънк прекарва целия си живот в подготовка за този момент. В началото на 60-те години на миналия век тя е част от проекта „Мъркюри 13“ (Mercury 13) – група от тринадесет жени пилоти, които успешно преминават същите сурови физиологични и психологически тестове като мъжете астронавти от НАСА.

Breaking News: Wally Funk, the trailblazing female pilot who, at 82, became the oldest person to fly in space, has died at 87. https://t.co/ZER7Y45xAM — The New York Times (@nytimes) July 9, 2026

Уоли показва едни от най-добрите резултати в програмата, като на някои изпитания дори задминава колегите си от мъжки пол. Но тъй като живее в епоха, в която НАСА категорично отказва да допуска жени до космически полети, мечтата ѝ е прекършена и тя не успява да излети тогава.

„Уоли Фънк чака 60 години, за да стигне до Космоса, и никой не го е заслужавал повече от нея. Преди пет години имах честта да летя с нея. На 82 години тя беше напълно безстрашна, изпълнена с чиста радост и поиска да полетим пак още преди да бяхме кацнали обратно на Земята“, сподели Джеф Безос след кончината ѝ.

Живот, прекаран в небесата

Въпреки отказа на НАСА, Уоли отказва да се откаже от летенето. Тя се превръща в първата жена инструктор по полети във Форт Сил, Оклахома. В хода на невероятната си кариера тя обучава над 3000 пилоти и натрупва внушителните над 30 000 летателни часа. Тя е и първата жена инспектор във Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ.

При завръщането ѝ от Космоса през 2021 г., нейният роден град организира пищен парад в нейна чест. А за самия полет великата авиаторка казваше просто: „Обожавах го... Искам да отида пак, и то бързо!“.