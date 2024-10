Рядък феномен в пустинята Сахара: Вода бликна през пясъчните дюни (ВИДЕО)

Р едки порои са оставили сини лагуни сред палмите и пясъчните дюни на пустинята Сахара, подхранвайки някои от най-сухите ѝ райони с повече вода, отколкото е имало от десетилетия, предаде Асошиейтед прес.

Пустинята в югоизточната част на Мароко е сред най-сухите места в света и в нея рядко вали в края на лятото.

Rare rainfall caused flooding in the Sahara desert, nourishing some of its most drought-stricken regions with more water than many had seen in decades.



Experts say this could profoundly alter weather forecasts in the future. pic.twitter.com/k6M1WuGfPV