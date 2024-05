Решиха 200-годишна загадка, поставяйки мини раници на птици

И зследователи от Университета на Ню Мексико (UNM) са открили къде пътува нов вид колибри след размножаването си, като са поставили миниатюрни раници с проследяващи устройства на гигантското колибри, разрешавайки загадка, която се е въртяла от 19 век насам, съобщават от университета.

"Публикуваното наскоро осемгодишно проучване е проведено с помощта на ръководителя на екипа д-р Джеси Уилямсън по тихоокеанското крайбрежие на Чили. Проучването разкрива, че мигриращите гигантски колибри, които са осем пъти по-големи от чернокожото колибри, се издигат на над 13 000 фута височина във високите Анди, като летят на север чак до планините на Перу", се казва в съобщение на университета.

В съобщението на университета се казва също, че миграцията на тези колибри обхваща повече от 5200 мили, което е почти колкото разстоянието от Ню Йорк до Буенос Айрес.

В усилията си да наблюдава миграцията Уилямсън прикрепя към раницата си мини устройства за проследяване, които са леки и малки, създадени така, че да не пречат на начина на летене на колибрито, се отбелязва в съобщението.

