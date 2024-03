Китоглава чапла: Африканската птица с човешки размери, която яде крокодили и убива себеподобни

К итоглава чапла достига до 1,5 метра височина. Тези птици са страховити хищници, които стоят неподвижно в блатата, преди да се хвърлят напред и да погълнат жертвата си с гигантските си клюнове.

Friend approaches Shoebill Stork with bows pic.twitter.com/bs7LM93Ehu

Тази заплашителна и праисторическа птица може да достигне височина до 1,5 метра и е снабдена с остър, дълъг клюн, достигащ 0,3 метра - третият по големина клюн в света.

Огромната му човка и дългите му крака го превръщат в страховит хищник от засада, който стои напълно неподвижно, преди да се хвърли напред, за да сграбчи нищо неподозиращата плячка и да я погълне цялата.

Проучване от 2015 г., публикувано в Journal of African Ornithology, установява, че сомът е най-честата му плячка, която съставлява около 71% от храната му. Известно е обаче, че се храни и със змиорки и дори малки крокодили.

Тези животни живеят предимно сами, но размножаващите се двойки са моногамни и снасят до три яйца в гнездото, макар че поради съперничеството между братята и сестрите обикновено само едно от тях оцелява до зряла възраст. Обикновено това е по-големият първороден индивид, който или изпреварва братята и сестрите в борбата за храна, или ги убива.

This shoebill stork in the rain…

pic.twitter.com/daBEjwv2Zv