Рязък спад в ледената покривка в Антарктида

П лощта, покрита с антарктически морски лед, е спаднала до най-ниското си ниво тази година, откакто от края на 70-те години на миналия век се води статистика, предаде ДПА, позовавайки се на резултатите от китайско изследване.

Рекордът, поставен на 25 февруари 2022 г., бележи втория рязък спад в ледената покривка само за пет години, съобщават китайски изследователи от университета Сун Ят-сън в Гуанджоу и Лабораторията за южни морски науки в Джухай в сп. "Адвансис ин атмосферис сайънсис".

Между фактите и измислиците – какво трябва да знаем за климатичните промени

Учените изследват океанските течения и климатичните явления, обуславящи топенето, но все още са изправени пред загадки.

Докато ледът в Арктика бързо намалява заради глобалното затопляне, при ледената покривка в антарктическия регион от друга страна се наблюдава тенденция към леко увеличение, с около 1 процент на всяко десетилетие от 70-те години на миналия век.

This astronaut has seen the impact of climate change on the Earth from space -- and hopes his research on board the International Space Station can be used to protect the planet. https://t.co/Bd553rOrsh pic.twitter.com/RUDcF1MJTp