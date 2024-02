Размяна на ролите: Жени подаряват годежни пръстени на мъже

П рез април миналата година, на усамотен плаж с изглед към Торонто, сложих годежен пръстен на пръста на приятелката си. След това тя направи нещо сравнително необичайно - сложи пръстен на моя. Променят ли се вече традициите? Ето една необичайна история, която ни кара да се замислим.

Годежният ми пръстен е от бяло злато с ширина 2 мм, което съвпада с пръстена на годеницата ми. Да остана без такъв пръстен ми се струваше странно. За много хора пръстенът традиционно е знак, че жената е "взета" от мъжа. Но аз мисля за нашата връзка като за равноправно партньорство - традиционният подход не ми допадаше.

Годежните пръстени за мъже са често срещана практика в няколко държави, включително Чили, Швеция и Бразилия, където бижуто традиционно изпълнява функцията на брачна халка. Но в по-голямата част от западния свят годежни пръстени получават само жените. Това се променя.

През последните няколко години при липсата на пазар за годежни пръстени, ориентиран към мъжете, някои мъже вместо тях имат традиционни годежни пръстени, казва Ягмур Телаферли, ръководител на отдела за комуникации и съдържание на марката в базираната в Ню Йорк бижутерия Eternate. Сега обаче компании от всякакъв мащаб се вразумяват от търсенето, като въвеждат колекции от годежни пръстени специално за мъже.

Eternate пусна своя собствена линия през януари. Освен това много големи марки, обслужващи световните пазари - включително Tiffany & Co и Brilliant Earth - представиха дизайни, ориентирани към мъжете, често по-дебели и с по-дискретно разположени диаманти, отколкото женските им аналози. Подобно на пръстените за жени, цената им може да достигне хиляди долари.

Тобиас Корминд, управляващ директор на базирания в Лондон онлайн търговец на диаманти 77 Diamonds, казва, че търсенето на мъжки годежни пръстени е било почти нулево допреди около седем години. Днес той смята, че те представляват една от 30 поръчки на мъже, които търсят пръстени с диаманти или скъпоценни камъни.

"Това все още не е основен продукт, но определено изглежда, че се разраства", казва той.

Експерти от търговците на бижута казват, че хомосексуалните са били едни от първите клиенти, които са търсили годежни пръстени за мъже.

"Гей двойките наистина се опитваха да определят собствените си годежи и сватби и да намерят начини да изразят ангажимента си един към друг", казва Джошуа Шърман, директор маркетинг в Grown Brilliance, който се фокусира върху лабораторно отгледани диаманти.

Тенденцията обаче се разпространява и навън. Някои високопоставени знаменитости, сред които Ед Шийран, Райън Рейнолдс, Бруклин Бекъм и Майкъл Бубле, продължиха да отбелязват собствените си годежи с пръстени, като понякога ги носят с венчална халка след брака.

Aooaz Adjustable Rings, Wedding Ring Set 925 Silver Black Ring Oil Drip Simple Engagement Rings for Men Women HIGMUMUhttps://t.co/Oj2Y4NCcXS pic.twitter.com/H4j8fMsNTi — Blaze_Mraz13rcVcG (@mraz13rcvcg) January 1, 2023

Отчасти, наред с процъфтяващия пазар на приобщаваща и неутрална по отношение на пола мода, все повече мъже приемат бижутата като цяло. В Eternate мъжките бижута съставляват 7,2% от всички продажби през 2021 г., казва Телаферли. Днес тази цифра е близо 15%. В Grown Brilliance Шърман казва, че продажбите им за мъже са нараснали два пъти по-бързо от тези на дамските им линии.

Някои хора също поставят под въпрос традиционната символика на годежния пръстен, тъй като социалните нагласи се развиват. Еди Левиан, главен изпълнителен директор на базираната в Ню Йорк бижутерска компания Le Vian Corp, описва практиката на мъжкия годежен пръстен като отражение на променящата се динамика в отношенията и любовта. Той носи собствения си годежен пръстен.

"Като съпруг, който с гордост носи диамантения си годежен пръстен, подарен ми от съпругата ми Миранда преди 38 години, аз съм пряк свидетел на нарастващото приемане на тази практика", споделя той.

5mm Oblique Zircon Carving 316L Stainless Steel finger Engagement Wedding rings for women and men https://t.co/eo3MG3G3OS $2.50 pic.twitter.com/nOgE1nC4lx — BagSomeSwag Store (@bagsomeswag) January 4, 2023

Талия Корен, калифорнийски експерт по запознанства, която води подкаста Dating Intentionally, подарява на сегашния си годеник годежен пръстен около седмица след като той ѝ предлага брак.

"Наистина не разбирам защо в хетеросексуална връзка жената носи пръстен, а мъжът - не. Защо да няма символ на ангажираност от страна на мъжа преди брака?", казва тя.

Корен не познава лично никой друг, който да е избрал подхода с годежния пръстен, но въз основа на собствените ѝ наблюдения някои двойки изглеждат заинтересовани да го направят. Тя смята, че те искат да съгласуват собствения си процес на годеж с ценностите си. Тя също така казва, че откакто е подарила пръстен на годеника си, някои жени са се обърнали към нея, казвайки, че това е бил чудесен ход. (Не всички обаче са съгласни - някои от последователите ѝ в Instagram се възмущават от идеята).

😍 Two Color Vintage Antique Retro Stainless steel Rings For Women Men Jewelry Engagement Wedding Rings 😍

by Online Boutique starting at $29.95



👉 Find the link in our bio pic.twitter.com/v89bIqcl96 — DromedarShop.com (@dromedarshop) August 30, 2023

Много бижутери смятат, че тази практика ще се разраства - дори ще стане масова, особено когато все повече хора, включително известни личности, я възприемат.

"Това се превърна във важно бижу за много двойки", казва Алисън Макгил, експерт в канадското издание за сватби The Kit.

Важното е, че Левиан казва, че нарастващото търсене означава и нарастващи приходи.

"От бизнес гледна точка възходът на мъжките годежни пръстени представлява доходоносна възможност както за бижутерите, така и за предприемачите. С нарастващия пазар, който е нетърпелив да изследва нови изражения на любовта и ангажираността, съществува огромен потенциал за задоволяване на различни вкусове и предпочитания", смята той.