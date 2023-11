"Разлагаща се плът с огнени очи": Психозата на Уендиго, превръщаща хората в канибали

Н еконтролируемото желание да се консумира човешка плът обикновено се смята за признак на лудост, но авторите на ново проучване предполагат, че канибалските пориви всъщност могат да бъдат предизвикани от редица фактори, не само от умопомрачение.

Експертите дават пример с психозата на Уендиго. Сред някои индиански общности, изследователите разкриват, как културната обусловеност, възпитанието и други влияния могат да въздействат на желанието да се консумира човешка плът.

"Психозата на Уендиго е завладяващ и загадъчен синдром, свързан с културата, който се корени в митологиите на племената, говорещи алгонкински език. Психозата се проявява най-често при хората в районите на Северна Америка", посочват авторите на изследването.

Този феномен се характеризира с непреодолима вяра и заблуда, че хората се превръщат в Уендиго - злонамерени духове, разкриват учените. Изследователите обясняват, че Уендиго е "висока, изтощена фигура, излъчваща миризма на разлагаща се плът", с "огнени очи" и "сърце от лед". Лицата, които преживяват психозата на Уендиго, "започват да вярват, че са обладани от митичното същество.

По думите на експертите състоянието води до повишено ниво на параноя и жестоки халюцинации.

"Засегнатите от психоза могат да развият тревожна промяна във възприятията, като започват да възприемат членовете на семейството си, като на потенциална плячка. След като консумират човешка плът, трансформацията в Уендиго се смята за пълна и необратима ", обясняват авторите.

WENDIGO



Myth says when a lost hunter preys upon human flesh he'll be transformed into a cannibal ogre.



Real thing: Wendigo Psychosis

having an intense craving for human flesh & fear of becoming a cannibal#funfactfriday #nativeamerican #folktales #myths #flesheater pic.twitter.com/HmZ9kJkTLn