Планариите - червеите, които могат да помнят и учат

П ланариите - малки плоски червеи с дължина под един сантиметър - имат богата и противоречива история в науката за паметта. Всичко започва през 1955 г., когато биопсихологът Джеймс Макконъл и неговият колега Робърт Томпсън публикуват изследване на тема "Класическо обуславяне при планариите".

Изненадващо, Макконъл и Томпсън показват, че тези малки червеи с големина, по-малка от нокът, могат да учат. Като съчетават светлината с електрически шок, който кара червеите да се свиват при самозащита, изследователите установяват, че в крайна сметка планариите се научават да свързват светлината с шока и се свиват в отговор на светлината дори при липса на шок - класически пример за класическо обуславяне. По-късно тези резултати са потвърдени от други изследователи (Halas et al., 1962 г.), но следващото изследване на McConnell е спорно.

Памет извън мозъка?

Планариите са едни от онези удивителни животни, които могат да регенерират части от тялото си, подобно на морските звезди. Това, което е уникално за планариите, особено за малките им размери и регенеративните им способности, обаче, е, че те имат централизирана нервна система: глава и мозък. Още по-удивително е, че за разлика от геконите, които могат да регенерират опашките си, но биха умрели, ако им отрежете главата, ако отрежете главата или дори 90 % от тялото на планар, върхът на опашката му може да израсне нова глава и тяло.

Философски настроените хора могат да се запитат: Дали израсналият наново планар е все още същият? Има ли все още същите спомени? Това, което Макконъл и колегите му (1959 г.) показват в продължение на изследването на класическото обуславяне, е, че да, планарий, който губи главата си, все още запазва своите познания. По някакъв начин класическото кондициониране се запазва дори след отрязване на главата и регенериране, което показва, че по някакъв начин планариите са запазили или възстановили спомените си. Тези открития също са възпроизведени повече от 50 години по-късно (Shomrat & Levin, 2013).

Но чакайте, нали спомените се съхраняват в мозъка? Да, смятаме, че е така, и затова тези резултати предизвикаха такава бурна реакция сред изследователите на паметта. Но това беше само началото на полемиката за планарите на Макконъл.

