Изкуство в пламъци: Когато художниците унищожават своите творби

И мало е многобройни атаки срещу известни произведения на изкуството през годините, но самите художници и автори също са унищожавали собствените си творби. Някои вярвали, че ранната им работа не е достатъчно добра, а други унищожили творбите си в знак на протест или като характеристика на самото произведение.

Франц Кафка

Преди да умре през 1924 г., известният романист изгорил много от своите писания. Той помолил своя литературен изпълнител Макс Брод да унищожи всички негови незавършени ръкописи след смъртта му. За щастие Брод се противопоставил на желанията на Кафка и много от творбите на писателя са публикувани.

Клод Моне

След изложба в Париж през 1908 г. художникът импресионист унищожил 15 от картините си с помощта на нож и четка. Моне направил същото нещо отново малко преди да умре. Този път му помогнала доведената му дъщеря Бланш, с която унищожили около 60 платна в ателието му.

Джорджия О'Кийф

През последните години от живота си „Майката на американския модернизъм“ изкупила обратно няколко свои картини и ги унищожила.

Банкси

През 2018 г. известната картина на Банкси „Момиче с балон“ била продадена на търг в Лондон. Рамката имала механизъм за самораздробяване и въпреки че не функционирал, тя раздробила част от работата. Платното получило ново име: „Любовта е в кошчето“.

Микеланджело



Италианският скулптор също повредил една от собствените си творби - „Бандини Пиета“, след като работил върху нея осем години. Художникът го е направил, в изблик на гняв, след като слугата му Урбино непрекъснато го карал да завърши скулптурата. За щастие „Бандини Пиета“ била предадена на негов приятел и била възстановена и в крайна сметка оцеляла.

Джеймс Джойс

Историята разказва, че ирландският писател не бил доволен от автобиографичния си роман „Стивън Херо“ и затова го хвърлил в огъня. За щастие сестрата на Джойс Айлийн и съпругата му Нора Барнакъл го спасили от пълно унищожение. Въпреки че ръкописът е непълен, книгата била публикувана посмъртно през 1944 г.

Франсис Бейкън



През 1944 г. художникът унищожол много от ранните си творби. Бейкън вярвал, че неговите сюрреалистични картини не отразяват неговия възглед за света по това време. Ателието на Франсис Бейкън било пълно с куп разрушени произведения на изкуството, които не били открити до 1992 г., когато той починал.

Робърт Луис Стивънсън

Когато шотландският романист показал на съпругата си Фани Стивънсън, първата чернова на „Странният случай на д-р Джекил и мистър Хайд“, отзивите не били добри. Тя определила написаното като "пълни глупости". Острата критика накарала Стивънсън да го пренапише напълно. 30 000 думи по-късно и той получил своя шедьовър.

Джаспър Джонс



През 1954 г. художникът просто решил да унищожи всичко, което бил създал преди това. Джонс се превърнал в художник със завършен и уникален стил, но за съжаление не знаем как е изглеждала предишната му работа.